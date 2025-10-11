Građani protiv blokada okupljaju se danas kako bi pružili podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, na više od 200 lokacija širom Srbije.
DA SE OVA AGONIJA JEDNOM ZAVRŠI, DA ŽIVIMO NORMALNO! Zaječarac sjajno sumirao današnje velike skupove građana - PODRŠKA BRAĆI NA KOSOVU I METOHIJI (VIDEO)
Okupljanje je i u Zaječaru, gde je jedan sugrađanin odlično sumirao šta je cilj današnjih masovnih okupljanja.
- Danas smo ovde došli da podržimo naše Srbe na Kosovu, bitna stvar. Da se ova agonija jednom smiri, da živimo normalno i da se krećemo normalno, kao sav normalan svet - rekao je naš sugrađanin.
Podsećamo, u ovim mirnim i dostojanstvenim šetnjama, pre dve nedelje učestvovalo je više od 157.000 građana, putem kojih su poručili "ne" blokaderskom nasilju i podelama koje ono donosi.
Mirne protestne šetnje već nedeljama šalju snažnu poruku da je dosta nezakonitih blokada, nasilja i cepanja naroda.
