"BLOKADE NISU REŠENJE! ZAJEDNICA I JEDINSTVO SU" Jasna poruka građana na skupu u Kragujevcu: Okupili smo se da podržimo naš hrabri narod sa KiM (VIDEO)
Građani protiv blokada okupljaju se danas na više od 200 lokacija širom Srbije, kako bi podržali naš narod na Kosovu i Metohiji.
Naime, građani koji su se okupili u Kragujevcu poslali su jednoglasne poruke podrške Srbima na KiM.
"Blokade nisu rešenje, zajednica i jedinstvo su. Zato smo se okupili ovde da pružimo podršku ljudima sa Kosova i Metohije i da se usprotivimo svakome ko ruši jedinstvo u Srbiji.", poručio je jedan građanin Kragujevca.
"Skupili smo se danas ovde da podržimo naš hrabri narod sa Kosova i Metohije, da im pružimo jednu moralnu i ljudsku podršku. Pa, zato molim sve ljude u Srbiji koji mogu da glasaju, da odu na Kosovo da glasaju, a mi smo ovde da ih podržimo da bi opstali dole gde smo primili pre 60-70 godina te ljude, da bi sad došlo vreme da divlji isteraju pitome. E, pa to nećemo da damo. Ne da idemo tamo da blokiramo i svađamo se između sebe, već da podržimo. Pozivam sve ljude iz ove zemlje da dođu i podrže naš hrabri narod sa Kosova i Metohije", poručio je drugi Kragujevčanin.
U ovim mirnim i dostojanstvenim šetnjama, pre dve nedelje učestvovalo je više od 157.000 građana, putem kojih su poručili „ne“ blokaderskom nasilju i podelama koje ono donosi.
Mirne protestne šetnje već nedeljama šalju snažnu poruku da je dosta nezakonitih blokada, nasilja i cepanja naroda.
Kurir.rs