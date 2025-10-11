Slušaj vest

Građani protiv blokada okupljaju se danas na više od 200 lokacija širom Srbije, kako bi podržali naš narod na Kosovu i Metohiji.

Naime, građani koji su se okupili u Kragujevcu poslali su jednoglasne poruke podrške Srbima na KiM.

Kragujevac izjave građani protiv blokada Izvor: Kurir

"Blokade nisu rešenje, zajednica i jedinstvo su. Zato smo se okupili ovde da pružimo podršku ljudima sa Kosova i Metohije i da se usprotivimo svakome ko ruši jedinstvo u Srbiji.", poručio je jedan građanin Kragujevca.

"Skupili smo se danas ovde da podržimo naš hrabri narod sa Kosova i Metohije, da im pružimo jednu moralnu i ljudsku podršku. Pa, zato molim sve ljude u Srbiji koji mogu da glasaju, da odu na Kosovo da glasaju, a mi smo ovde da ih podržimo da bi opstali dole gde smo primili pre 60-70 godina te ljude, da bi sad došlo vreme da divlji isteraju pitome. E, pa to nećemo da damo. Ne da idemo tamo da blokiramo i svađamo se između sebe, već da podržimo. Pozivam sve ljude iz ove zemlje da dođu i podrže naš hrabri narod sa Kosova i Metohije", poručio je drugi Kragujevčanin.

U ovim mirnim i dostojanstvenim šetnjama, pre dve nedelje učestvovalo je više od 157.000 građana, putem kojih su poručili „ne“ blokaderskom nasilju i podelama koje ono donosi.

Mirne protestne šetnje već nedeljama šalju snažnu poruku da je dosta nezakonitih blokada, nasilja i cepanja naroda.

Sve o današnjem okupljanju građana protiv blokada na više od 200 lokacija širom Srbije pročitajte u vesti klikom ovde.

