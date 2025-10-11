"Skupili smo se danas ovde da podržimo naš hrabri narod sa Kosova i Metohije, da im pružimo jednu moralnu i ljudsku podršku. Pa, zato molim sve ljude u Srbiji koji mogu da glasaju, da odu na Kosovo da glasaju, a mi smo ovde da ih podržimo da bi opstali dole gde smo primili pre 60-70 godina te ljude, da bi sad došlo vreme da divlji isteraju pitome. E, pa to nećemo da damo. Ne da idemo tamo da blokiramo i svađamo se između sebe, već da podržimo. Pozivam sve ljude iz ove zemlje da dođu i podrže naš hrabri narod sa Kosova i Metohije", poručio je drugi Kragujevčanin.