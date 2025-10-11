Građani protiv blokada okupljaju se danas kako bi pružili podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, na više od 200 lokacija širom Srbije.
DA BUDEMO SREĆNI I VESELI: Građani se okupili u Kladovu, podrška za srpski narod na KiM (VIDEO)
Okupljanje je i u Kladovu, gde vlada dobra atmosfera, što se može videti i na kratkoj izjavi jednog našeg sugrađanina:
Podsećamo, u ovim mirnim i dostojanstvenim šetnjama, pre dve nedelje učestvovalo je više od 157.000 građana, putem kojih su poručili "ne" blokaderskom nasilju i podelama koje ono donosi.
Mirne protestne šetnje već nedeljama šalju snažnu poruku da je dosta nezakonitih blokada, nasilja i cepanja naroda.
