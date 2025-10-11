Slušaj vest

Okupljanje je i u Kladovu, gde vlada dobra atmosfera, što se može videti i na kratkoj izjavi jednog našeg sugrađanina:

Kladovo Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Podsećamo, u ovim mirnim i dostojanstvenim šetnjama, pre dve nedelje učestvovalo je više od 157.000 građana, putem kojih su poručili "ne" blokaderskom nasilju i podelama koje ono donosi.

Mirne protestne šetnje već nedeljama šalju snažnu poruku da je dosta nezakonitih blokada, nasilja i cepanja naroda.

Ne propustitePolitikaDA SE OVA AGONIJA JEDNOM ZAVRŠI, DA ŽIVIMO NORMALNO! Zaječarac sjajno sumirao današnje velike skupove građana - PODRŠKA BRAĆI NA KOSOVU I METOHIJI (VIDEO)
zaječar.JPG
PolitikaGRAĐANI PROTIV BLOKADA OKUPILI SE I U RATINI: "Da pokažemo da smo jedinstven narod i da smo uz naš narod na KiM" (VIDEO)
Screenshot 2025-10-11 163045.jpg
PolitikaŠAKA JADA SE OKUPILA U NOVOM SADU: Blokaderi i vojvođanski separatisti žele da spreče skupove podrške Srbima na KiM, došli u malom broju (FOTO)
IMG-20251011-WA0026.jpg
PolitikaNOVI RAT U BLOKADERSKIM REDOVIMA! Goran Ješić udario na studente blokadere, pogledajte kako ih ismeva
Goran Ješić.jpg