Politika
"MOJE SRCE JE UZ KOSOVSKU MITROVICU"! Građanka Kraljeva: "Srbija je jača od onih koji žele da je unište" (VIDEO)
Građanka Kraljeva, rodom iz Kosovske Mitrovice, izašla je danas da pruži podršku našem narodu na KiM.
"Da u ovim izazovnim trenucima budemo ujedinjeni. Zato smo se danas okupili da pošaljemo poruku da smo ujedinjeni i da je Srbija jača od onih koji žele da je unište. Odlučni smo da stanemo na put nasilju i blokadama", kaže ona i dodaje:
"Danas šaljemo narodu na KiM - puna podrška. Ja sam iz Kosovske Mitrovice i moje srce je u njoj".
