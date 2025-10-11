Slušaj vest

Građanka Kraljeva, rodom iz Kosovske Mitrovice, izašla je danas da pruži podršku našem narodu na KiM

"Da u ovim izazovnim trenucima budemo ujedinjeni. Zato smo se danas okupili da pošaljemo poruku da smo ujedinjeni i da je Srbija jača od onih koji žele da je unište. Odlučni smo da stanemo na put nasilju i blokadama", kaže ona i dodaje:

Kraljevo građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

"Danas šaljemo narodu na KiM - puna podrška. Ja sam iz Kosovske Mitrovice i moje srce je u njoj".

