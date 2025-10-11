Slušaj vest

Veliki broj ljudi okupio se i u Kikindi, gde je jedna naša sugrađanka imala jaku poruku i objasnila zašto je danas došla tu.

- Danas smo ovde da podržimo pristojnu Srbiju. Danas smo ovde da pružimo podršku protiv blokada, da se braća Srbi jednom slože i ujedine. I punu podršku pružam braći i sestrama na Kosovu - istakla je ona.

Kikinda građani protiv blokada Izvor: Kurir

Podsećamo, u ovim mirnim i dostojanstvenim šetnjama, pre dve nedelje učestvovalo je više od 157.000 građana, putem kojih su poručili "ne" blokaderskom nasilju i podelama koje ono donosi.