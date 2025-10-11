Građani protiv blokada okupljaju se danas kako bi pružili podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, na više od 200 lokacija širom Srbije.
DA SE BRAĆA SRBI JEDNOM SLOŽE I UJEDINE: Veliki skup u Kikindi, puna podrška za naš narod na Kosovu i Metohiji (VIDEO)
Veliki broj ljudi okupio se i u Kikindi, gde je jedna naša sugrađanka imala jaku poruku i objasnila zašto je danas došla tu.
- Danas smo ovde da podržimo pristojnu Srbiju. Danas smo ovde da pružimo podršku protiv blokada, da se braća Srbi jednom slože i ujedine. I punu podršku pružam braći i sestrama na Kosovu - istakla je ona.
Podsećamo, u ovim mirnim i dostojanstvenim šetnjama, pre dve nedelje učestvovalo je više od 157.000 građana, putem kojih su poručili "ne" blokaderskom nasilju i podelama koje ono donosi.
Mirne protestne šetnje već nedeljama šalju snažnu poruku da je dosta nezakonitih blokada, nasilja i cepanja naroda.
