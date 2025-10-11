Politika
ČOVEK BI POMISLIO ALBANSKI NAVIJAČI, KAD ONO - NAŠI DOMAĆI BLOKADERI! Nekolicina u Nišu ometa "orlove" pred odlučujući meč (VIDEO)
NIŠ - Nekolicina blokadera okupila se danas u Nišu, gde su vuvuzelama ometali naše "orlove" pred odlučujući meč.
Naime, sudeći po prizoru neko bi pomislio da je reč o albanskim navijačima koji su došli da ometaju vuvuzelama naše igrače u opuštanju pred utakmicu.
Međutim, nije reč o njima, već o našim domaćim blokaderima!
Kurir.rs
