U specijalnoj emisiji "Srbija te zove" koja se emituje na Kurir televiziji, a koju vodi Silvija Slamnig, pokazivala se slika i prilika skupova na 200 lokacija širom naše zemlje.

Pored protivljenju blokada, ovaj skup za poruku ima i podršku našem ugroženom stanovništvu na Kosovu i Metohiji gde se sutra održavaju lokalni izbori.

Subotica

Skup sa severa Srbije pratila je reporterka Kurira Aleksandra Orlić:

- Subotičani su se okupili i tako pokazali stav i poslali određene poruke. One se ovoga puta odnose protiv blokada, ali postoji i transparent na kojem piše "podrška srpskom narodu na KiM", kao i transparent "borimo se porotiv blokada". Tu su baloni u bojama srpske trobojke, ali na njima nema drugih poruka. Sada se očekuje da građani prošetaju duž ulice, pa će se zaustaviti u ul. Maksima Gorkog gde se nalaze prostorije SNS.

Novi Sad

Naša Staša Keneški je iznela atmosferu iz Novog Sada:

- Moram da kažem da se upravo intonira himna Republike Srbije, nakon čega smo dobili informaciju da će se nama medijima obratiti Miloš Vučević koji je pre 10 minuta došao ovde. Iza mene je transparent koji ukazuje podršku ljudima na Kosovu i Metohiji, ali je tu i transparent da ovi građani žele da nema blokada i da se neometano kreću gradom.

NIŠ

Novinarka Kurira Violeta Milićević je iznela najnovije informacije sa skupa u Nišu:

- Najveći broj građana u Nišu se okuplja večeras, a verovatan razlog tome jese što je skup, osim protiv blokada, i znak podrške stanovnicima na KiM jer znamo da veliki broj njih živi u Nišu. Ono što je sada drugačije jeste da su tu i bajkeri koji pružaju punu podršku. Trenutno oformljavaju kolonu. U Nišu je prisutan i ministar Ivica Dačić i svi su oni poručili da žele da pruže snažnu podršku Srbima na KiM i da bez straha sutra glasaju.

Gosti u studiju Kurir televizije koji su detaljnije pričali o skupu građana protiv blokada bili su Dragoljub Kojčić, politički filozof, prof. Ilija Kajtez, sociolog i Stefan Krkobabić, narodni poslanik.

Kojčić je izneo ocenu okupljanja građana:

- Naš narod je politički samosvestan, a to je svojevrsni talenat. Ovde se pokazuju dve stvari, dakle narod izlazi na ulicu jer mu je dosta blokada i zabrana kretanja. Ovde ima još jedan izuzetno bitan momenat, a to je da je narod razumeo da je ovo udar na državu i da bi ekonomske posledice onoga što rade blokaderi, čime kompromituju investicioni ambijent, pa narod shvata da je vreme da se spreči taj trend ili ta vrsta destrukcije.

Kajtez je komentarisao situaciju iz sociološkog ugla:

Ovo su glavne poruke okupljenih građana na više od 200 lokacija širom Srbije Izvor: Kurir televizija

- Ne samo da mogu da se izbore za pomenute stvari, nego i moraju. Ovde su jako veliki izazovi, mi vidimo pred našim očima koliki je front protiv svega što je srpsko, a sada je dobio monstruozne razmere. Pogledajte šta radi režim Aljbina Kurtija na Kosovu i Metohiji, pogledajmo isporuke oružja i sva dešavanja mimo zakona i normi u pokušaju da se oformi kosovka armija. Tome doprinose Amerika i Turska.

Krkobabić je spomenuo podelu unutar našeg naroda proteklih meseci:

- Već 11 meseci postoji potreba da se nastavi sa podelama. Ovaj dan bi trebalo da bude dan jedinstva. Ono što se danas dešavaja u Kragujevcu, Novom Sadu i još mnogim gradovima, a mislim da će biti sporadičnih problema i to je upravo vapaj ekstremne manjine da se zadrži vatra i da na neki način nastave da postoje i da budu prisutni. Ovo je sedmo okupljanje i vidimo da je atmosfera potpuno drugačija od onih u blokaderskim redovima. Vidite da se nose samo srpske zastave i pokazuje se jedinstvo i šalje se poruka mira. Sve je više ljudi i to je glavna stvar.

Kurir u Leposaviću

Novinar Darko Mirković je izneo kako Srbi reaguju na poruke podrške:

- Srbi sa Kosova i Metohije su uvek bili uz svoju državu, te su slali poruke podrške državi kada su bile krizne situacije. Siguran sam da ova poruka koja je upućena njima kao podrška mnogo znači. Ovo im je ohrabrenje, ali ne samo za sutrašnje izbore, jer to traje samo jedan dan, ali taj pritisak koji je evidentan, održava se na njihov svakodnevni život. Slika iz Leposavića najbolje pokazuje situaciju, svi ljudi su u domovima, malo su povučeni, strahuju za svaki novi dan. Kažu da brinu za mlađe generacije koje ostaju ovde.

