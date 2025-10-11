Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ministar finansija Siniša Mali i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pridružili su se građanima u Zemunu na skupu podrške Srbima na Kosovu i Metohiji.

Ana Brnabić i Petar Petković na skupu podrške Srbima na KiM Foto: Damir Dervišagić

- Danas posebno poruke podrške našem narodu na KiM - da sutra svi stanemo uz Srpsku listu koja znači jedinstvo na Kosovu i Metohiji, a jedinstvo znači snagu i moć, danas smo ovde i šetamo za njih. Situacija je jako teška za njih, ali oni veruju u predsednika Vučića, u svoju vladu, u Srpsku listu i odolevaju, ne predaju se! - poručila je Brnabić.

- Mi smo uz njih, i sve najbolje za njih, a to je da Srpska lista osvoji sve mandate. Onda imamo snagu, političku snagu i onda će se znati koliko je strašno bilo sve ono što je međunarodna javnost legalizovala poslednjih nekoliko godina sa lažnim gradonačelnicima, lažnim izborima, nikakvom vladavinom prava. Vidite da nekad sve prolazi ako je u njihovim interesima!

- Nadam se da će Srbi sutra da se vrate u srpske opštine i na njihova čela. Želim to, nadam se. To ne znači kraj, to je samo deo borbe, a ona će se nastaviti, i to opet borba idejama, planovima, za pravdu, jer je ono što jeste pitanje na KiM upravo to, gde je pravda i gde su svi oni vajni borci u čitavom svetu koji se kao bore za prava i pravdu a ne kažu ništa za srpski narod na KiM. Ali mi nećemo ćutati, mi ćemo se boriti! - rekla je Brnabić.

Foto: Damir Dervišagić

Na pitanje da li se očekuju nove provokacije od strane Kurtija za Srbe na KiM, Brnabić je odgovorila:

- Uvek, na žalost uvek ih očekujem! Mislim da smo na provokacije navikli, ali da on nema drugu politiku osim maltretiranja srpskog naroda, drugi cilj nema samo da se za njih kreiraju nemogući uslovi za život. Njegov ultimativni plan je etničko čišćenje na Kosovu i Metohiji i svako ko se pravi da to ne vidi se samo pravi, jer je to svima jasno - rekla je Brnabić.

Građani protiv blokada okupljaju se danas kako bi pružili podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, na više od 200 lokacija širom Srbije.

Podsetimo, u ovim mirnim i dostojanstvenim šetnjama, pre dve nedelje učestvovalo je više od 157.000 građana, putem kojih su poručili „ne“ blokaderskom nasilju i podelama koje ono donosi.

Mirne protestne šetnje već nedeljama šalju snažnu poruku da je dosta nezakonitih blokada, nasilja i cepanja naroda.

