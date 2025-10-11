Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Republike Srbije i član predsedništva Srpske napredne stranke Petar Petković objavio je danas na svom nalogu na mreži "Iks" da je danas organizovani protest protiv Kancelarije za KiM bio potpuni fijasko.

Kako je napisao skup im je propao jer su sa pogrešnom politikom, došli na pogrešnu adresu.

"Potpuni fijasko blokadera na protestu protiv Kancelarije za KiM. Učestvovala su svega tri studenta, sve ukupno oko 580 blokadera. Kako se nisu setili da im adresa protesta bude zgrada režima u Prištini. Prozrela je pristojna Srbija blokadere koji podržavaju Kurtija, a napadaju Srbiju i Srpsku listu", poručio je Petković.

