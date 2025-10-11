Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas u Zemunu, na skupu građana koji se protive blokadama, da je cilj okupljana da se pruži podrška sunarodnicima sa AP Kosova i Metohije i pozvao sve Srbe sa KiM da na izborima 12. oktobra podrže Srpsku listu.

Mali je rekao da Srpska lista garantuje mir i stabilnost i da je važno da je što više građana podrži.

Na pitanje da li očekuje da će biti provokacija i incidenata tokom izbornog dana, Mali je rekao da provokacija uvek ima, ali da se nada da će sve biti u redu i da će građani imati priliku da pokažu svoju volju.

Istakao je da veruje da će na današnjem skupu protiv blokada širom Srbije biti 200.000 ljudi.

- Mi smo na ovim skupovima uvek složni, uvek smo jedinstveni, uvek je sve mirno, bez ikakvih provokacija, bez ikakvih incidenata. Mislim da je to prava slika i prilika Srbije i slika koju treba da delimo i koju treba da gledamo - naveo je on.