Slušaj vest

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je u Novom Sadu sa šetnje podrške Srbima na Kosovu i Metohiji da je ključni motiv očuvanje naše pokrajine u okviru Srbije.

-Dosta blokada, hoćemo da studenti mogu da studiraju, rade, da se druže. Mnogo sam ponosan, nikad nismo pozivali da nekom kvarimo neki skup. Mi kada imamo nešto da kažemo mi se okupimo. Kažemo sada, mi smo protiv blokada. Pustite nas da živimo. Idu izbori u Mionici i Negotinu, mislim da će u Banatu biti izbori u još jednoj opštini. Ključni motiv današnjeg okupljanja i ne samo današnjeg, to je borba za očuvanje KiM u okviru Srbije. Pozivamo sve Srbe koji žive na KiM i sve interno raseljenje da izađu sutra i glasaju za Srpsku listu, jer to znači da se borite za Srbe na KiM. Verujem da ćemo sutra imati dobre rezultate gde su Srbi većina i da se neće desiti da imamo albanskog gradonačelnika gde imamo 97 posto Srba. Verujem da ćemo sutra dobiti srpske gradonačelnike.

- Sada je svima jasno, ko bude činio nasilje odgovaraće. Nadam se da ćemo razumeti narod na KiM i složenu situaciju u Republici Srpskoj. Šta da kažem, došlo njih 15, 20, 50 da blokiraju naš skup, a vidite koliko je ovde ljudi. Šta da kažem. Oni su pobeđivali na izborima kada dobiju 3 posto, a mi izgubimo sa 47 posto. Sećate se priče u Kosjeriću kako su pobedili. I? Kako su pobedili? Sve će se videti na izborima. Bez nervoze, evo Negotin i Mionica, možda bude i Sečanj. Na proleće ide Kula, Aranđelovac, Bor, Majdanpek, Knjaževac.

- Ljudi ne glasaju za vuvuzele i pištaljke, već da imaju veće plate i penzije. Vojvodina je Srbija. Hvala svima koji su došli, verujem da će rekordan broj šetati. Video sam da je bila impresivna konferencija Srpske liste u Zvečanu. Mi smo bili zaslepljeni i zauzeti svim dešavanjima u Centralnoj Srbiji. Tamo je KFOR zadužen za bezbednost za sve građane. To je njihova obaveza. Nadam se da neće dozvoliti nikakve incidente, ali sa Kurtijem nikada ne znate - rekao je Vučević.