Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje građanima da ne paniče i da, uprkos sankcijama NIS-u, nema potrebe za tim. Dodaje da će država tražiti i naći rešenja.

"Pre svega je važno da još jedanput, posle 48 sati ponovim, apel građanima Srbije da ne paniče, nema potrebe za tim. I država će tražiti i pronalaziti rešenja. Naš posao je da gledamo živote naših ljudi, da gledamo koliko će porodica da ostane bez hleba, bez posla, da gledamo sve to, istovremeno da ne narušavamo osnovne i temeljne principe prava i pravde. Važno je da i ljudi saznaju, a to ću reći tek kada ih budem izneo, koje su to ideje i da vide koliko je Srbija fer prema našim ruskim prijateljima. Naša zemlja nije ni komunistička, ni fašistička, niti volimo da otimamo tuđi kapital i tuđu imovinu", navodi predsednik Vučić i dodaje: