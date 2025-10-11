Srbija je uz svoj narod na KiM

Građani širom Srbije okupili su se danas na više od 200 lokacija kako bi u mirnim i dostojanstvenim šetnjama poslali snažne poruke podrške Srbima na Kosovu i Metohiji. Sa porukama jedinstva, protiv nasilnih blokada i političkih podela, građani iz svih delova zemlje poručili su da je Srbija uz svoj narod na KiM - i u najtežim trenucima.

Veliki broj ljudi okupio se i u Kikindi, gde je jedna naša sugrađanka imala jaku poruku i objasnila zašto je danas došla tu.

"Danas smo ovde da podržimo pristojnu Srbiju. Danas smo ovde da pružimo podršku protiv blokada, da se braća Srbi jednom slože i ujedine. I punu podršku pružam braći i sestrama na Kosovu", istakla je ona.

Okupljanje je i u Kladovu, gde vlada dobra atmosfera, što se može videti i na kratkoj izjavi jednog građanina:

Građanka Kraljeva, rodom iz Kosovske Mitrovice, izašla je danas da pruži podršku našem narodu na KiM.

"Da u ovim izazovnim trenucima budemo ujedinjeni. Zato smo se danas okupili da pošaljemo poruku da smo ujedinjeni i da je Srbija jača od onih koji žele da je unište. Odlučni smo da stanemo na put nasilju i blokadama", kaže ona i dodaje:

"Danas šaljemo narodu na KiM - puna podrška. Ja sam iz Kosovske Mitrovice i moje srce je u njoj".

Takođe, građani koji su se okupili u Kragujevcu poslali su jednoglasne poruke podrške Srbima na KiM.

"Blokade nisu rešenje, zajednica i jedinstvo su. Zato smo se okupili ovde da pružimo podršku ljudima sa Kosova i Metohije i da se usprotivimo svakome ko ruši jedinstvo u Srbiji.", poručio je jedan građanin Kragujevca.

"Skupili smo se danas ovde da podržimo naš hrabri narod sa Kosova i Metohije, da im pružimo jednu moralnu i ljudsku podršku. Pa, zato molim sve ljude u Srbiji koji mogu da glasaju, da odu na Kosovo da glasaju, a mi smo ovde da ih podržimo da bi opstali dole gde smo primili pre 60-70 godina te ljude, da bi sad došlo vreme da divlji isteraju pitome. E, pa to nećemo da damo. Ne da idemo tamo da blokiramo i svađamo se između sebe, već da podržimo. Pozivam sve ljude iz ove zemlje da dođu i podrže naš hrabri narod sa Kosova i Metohije", poručio je drugi Kragujevčanin.

Okupljanje je i u Zaječaru, gde je jedan sugrađanin odlično sumirao šta je cilj današnjih masovnih okupljanja.

"Danas smo ovde došli da podržimo naše Srbe na Kosovu, bitna stvar. Da se ova agonija jednom smiri, da živimo normalno i da se krećemo normalno, kao sav normalan svet", rekao je naš sugrađanin.

U Ratini kod Kraljeva okupio se veliki broj građana protiv blokada da podrži naš narod na KiM.

"Okupili smo se da pošaljemo poruku dostojanstva i jedinstva. Srbija želi rad, stabilnost i napredak, a je blokade i sukobe. Okupili smo se da pokažemo da smo jedinstven narod i da smo uz naš narod na KiM", kaže jedna građanka.

Ispod pogledajte izjave građana na skupovima podrške iz drugih mesta u Srbiji:

U ovim mirnim i dostojanstvenim šetnjama, pre dve nedelje učestvovalo je više od 157.000 građana, putem kojih su poručili „ne“ blokaderskom nasilju i podelama koje ono donosi.

Mirne protestne šetnje već nedeljama šalju snažnu poruku da je dosta nezakonitih blokada, nasilja i cepanja naroda.

