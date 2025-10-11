Slušaj vest

Veliki broj građana protiv blokada okupio se danas u Zemunu kako bi pružio podršku našem narodu na KiM.

Među okupljenima našli su se i predsednica Skupštine Ana Brnabić, ministar finansija Siniša Mali, ministar spoljnih poslova Marko Đurić, direktor Kancelarije za KiM Petar Petković...

Zemunci i ostali slobodni građani koji su se okupili u toj beogradskoj opštini, ponovo su dostojanstvenim skupom poslali snažne i jasne poruke.

"Da sutra svi stanemo uz Srpsku listu koja znači jedinstvo na Kosovu i Metohiji, a jedinstvo znači snagu i moć, danas smo ovde i šetamo za njih", rekla je između ostalog Ana Brnabić.

Zemun - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

"Mi smo na ovim skupovima uvek složni, uvek smo jedinstveni, uvek je sve mirno, bez ikakvih provokacija, bez ikakvih incidenata. Mislim da je to prava slika i prilika Srbije i slika koju treba da delimo i koju treba da gledamo", naveo je Siniša Mali.

