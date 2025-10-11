DOSTOJANSTVENO, A MOĆNO! Pogledajte kako su Zemunci podržali narod na KiM: Uz građane bili Ana Brnabić, Siniša Mali, Marko Đurić, Petar Petković... (VIDEO)
Veliki broj građana protiv blokada okupio se danas u Zemunu kako bi pružio podršku našem narodu na KiM.
Među okupljenima našli su se i predsednica Skupštine Ana Brnabić, ministar finansija Siniša Mali, ministar spoljnih poslova Marko Đurić, direktor Kancelarije za KiM Petar Petković...
Zemunci i ostali slobodni građani koji su se okupili u toj beogradskoj opštini, ponovo su dostojanstvenim skupom poslali snažne i jasne poruke.
"Da sutra svi stanemo uz Srpsku listu koja znači jedinstvo na Kosovu i Metohiji, a jedinstvo znači snagu i moć, danas smo ovde i šetamo za njih", rekla je između ostalog Ana Brnabić.
"Mi smo na ovim skupovima uvek složni, uvek smo jedinstveni, uvek je sve mirno, bez ikakvih provokacija, bez ikakvih incidenata. Mislim da je to prava slika i prilika Srbije i slika koju treba da delimo i koju treba da gledamo", naveo je Siniša Mali.