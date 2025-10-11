Politika
POZDRAVI NAŠEM NARODU NA KIM IZ CELE SRBIJE! Davor Štefanek u Subotici među građanima protiv blokada (VIDEO)
Svetski i olimpijski šampion Davor Štefanek bio je među građanima protiv blokada u Subotici koji su danas izašli na ulice da pruže podršku narodu na KiM.
"Kao Subotičanin osećam dužnost da budemo svoj narod, da prekinemo te blokade, da nam deca idu u škole... A današnji dan je poseban, našem narodu na KiM šaljemo pozdrave iz cele Srbije", kaže Štefanek i dodaje:
"Živela Srbija!"
