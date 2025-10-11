Slušaj vest

Svetski i olimpijski šampion Davor Štefanek bio je među građanima protiv blokada u Subotici koji su danas izašli na ulice da pruže podršku narodu na KiM.

"Kao Subotičanin osećam dužnost da budemo svoj narod, da prekinemo te blokade, da nam deca idu u škole... A današnji dan je poseban, našem narodu na KiM šaljemo pozdrave iz cele Srbije", kaže Štefanek i dodaje:

Subotica izjava Davor Štefanek Izvor: Kurir

"Živela Srbija!"

