Pomoćnik direktora policije Vladan Radosavljević izjavio je da su danas u organizaciji Centra za društvenu stabilnost na teritoriji Srbije na 183 lokacije održana prijavljena javna okupljanja pod nazivom „Za Srbe na Kosmetu - građani protiv blokada“ na kojima je prisustvovalo oko 167.800 građana, i istakao da je ovo najmasovnije okupljanje do sada na najvećem broju lokacija.

„U cilju pripreme da sva javna okupljanja prođu u najboljem redu i bez narušavanja javnog reda i mira, policija je preduzela niz preventivnih aktivnosti i na osnovu bezbednosne procene i zahteva rukovodilaca područnih policijskih uprava planirala je niz mere iz svoje nadležnosti. U organizaciji Centra za društvenu stabilnost, na 183 lokacije održana su prijavljena javna okupljanja pod nazivom „Za Srbe na Kosmetu - građani protiv blokada“ na kojima je, prema izveštajima rukovodilaca sa terena, prisustvovalo oko 167.800 građana“, poručio je Radosavljević, dodavši da su istovremeno održana i druga javna okupljanja, koja nisu prijavljena, na 24 lokacije, a na kojima je, prema izveštajima, prisustvovalo oko 2.300 građana.

Pomoćnik direktora policije Vladan Radosavljević je istakao da su zabeleženi pojedinačni slučajevi gde je došlo do incidenta i da je dovedeno 19 lica u službene prostorije, ali da na javnim okupljanjima nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.

„Na nekoliko lokacija imali smo zabeležene pojedinačne slučajeve gde je došlo do incidenta, i tom prilikom je dovedeno ukupno 19 lica u službene prostorije, ali na javnim okupljanjima nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu i nije bilo povređenih građana i policijskih službenika“, naveo je Radosavljević.

On je naveo da je bilo pokušaja probijanja kordona policije u Bogatiću i kamenovanje jednog autobusa u Novom Sadu, ali da je postavkom kordona na nekoliko lokacija sprečen kontakt i mogućnost konflikta između učesnika javnih okupljanja.

Pomoćnik direktora policije Radosavljević je podsetio da će Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim organima i institucijama preduzeti sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju održavanja stabilnog javnog reda i mira i poručio građanima da se uzdrže od remećenja javnog reda i mira i bilo koje vrste nasilničkog ponašanja.