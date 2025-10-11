Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski je u Rumi sa građanima koji su protiv blokada , a danas su se okupili kako bi pružili podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

"Ruma je večeras uz srpski narod na Kosovu i Metohiji. Čitave porodice, u 200 gradova i opština, izašle su na skupove solidarnosti sa našom braćom i sestrama, da još jednom poručimo: Nema predaje", poručila je ministarka uz fotografije sa skupa.