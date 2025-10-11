Slušaj vest

Blokaderi su u Novom Sadu danas ponovo pravili haos!

Na uglu ulica Kornelija Stankovića i Janka Čmelika gađali su autobus jajima. Tako besprizorno su se ponašali Ognjen Mitrović, Marko Vuksanović i Milan Jaćimović, dok im je jaja u kesi donosila Jana Vukelić.

Nakon toga, u blizini raskrsnice Rumenačke i Ulice Kornelija Stankovića, Mitrović, Vuksanović i Jaćimović uništavali su autobuse u kojima su se nalazili patriotski orijentisani građani, koristeći pritom teleskopske palice iz "mercedesa", kojim je upravljao Mitrović, a koje je parkirao na Trgu majke Jevrosime.

Foto: Kurir

Kako saznajemo, osim u tim kolima, deo predmeta koji su korišćeni u napadima je i u stanu Ružice Tumbas.

Pomenuti nasilnici su potom krenuli autobusom autoprevoznika Jaćimović, koji je policija zaustavila na NIS-ovoj pumpi. Vozač nije hteo da otvori bunker, a kada ga je policija otvorila imala je šta da vidi - boksere, biber sprejeve, palice... Gomilu sredstava za nasilje.

Nasilnici su privedeni.