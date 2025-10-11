Slušaj vest

Blokaderi su u Novom Sadu danas ponovo pravili haos!

Na uglu ulica Kornelija Stankovića i Janka Čmelika gađali su autobus jajima. Tako besprizorno su se ponašali Ognjen Mitrović, Marko Vuksanović i Milan Jaćimović, dok im je jaja u kesi donosila Jana Vukelić.

Nakon toga, u blizini raskrsnice Rumenačke i Ulice Kornelija Stankovića, Mitrović, Vuksanović i Jaćimović uništavali su autobuse u kojima su se nalazili patriotski orijentisani građani, koristeći pritom teleskopske palice iz "mercedesa", kojim je upravljao Mitrović, a koje je parkirao na Trgu majke Jevrosime.

WhatsApp Image 2025-10-11 at 19.55.10_6ef2ba86.jpg
Foto: Kurir

Kako saznajemo, osim u tim kolima, deo predmeta koji su korišćeni u napadima je i u stanu Ružice Tumbas. 

Pomenuti nasilnici su potom krenuli autobusom autoprevoznika Jaćimović, koji je policija zaustavila na NIS-ovoj pumpi. Vozač nije hteo da otvori bunker, a kada ga je policija otvorila imala je šta da vidi - boksere, biber sprejeve, palice... Gomilu sredstava za nasilje.

Nasilnici su privedeni.

Inače, autoprevoznik Jaćimović je danas prevozio huligane u Novi Sad, a potom su želeli huliganski pir da nastave u Vrbasu.

Screenshot 2025-10-11 170308.jpg
IMG-20251011-WA0026.jpg
IMG-20250329-WA0080.jpg
Screenshot 2025-10-10 122619.png