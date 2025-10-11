Slušaj vest

Uspeh Srbije pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića ogleda se, između ostalog, i u modernizaciji železničke infrastrukture.

Brza pruga Beograd–Subotica, koja je počela sa radom u sredu, 8. oktobra, ne samo da povezuje sever zemlje sa prestonicom za oko 72 minuta, već postavlja nove standarde u regionu.

Za poređenje, u Sloveniji put od Kopra do Ljubljane traje 2,5 sata, a do Maribora čak 5,5 sati. Toliko o Sloveniji, takozvanoj "maloj Švajcarskoj", i Srbiji koja pod vođstvom Aleksandra Vučića ostvaruje merljive i konkretne rezultate.

Foto: Nemanja Nikolić

U ovome se jasno ogleda činjenica da Srbija napreduje. Ova pruga nije samo šinska veza, već dokaz vizije, odlučnosti i marljivog rada, kao i pokazatelj da Vučićeva politika konkretnih rezultata daje plodove i da Srbija sigurno ide napred.

Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je puštanju u rad treće deonice brze pruge na trasi Beograd–Subotica, od Novog Sada do Subotice.

On se vozom "Soko" provozao od Beograda do Subotice. Vožnja brzom prugom, na ovoj relaciji, sada traje do 72 minuta.

U sredu krenuo prvi voz

Putnički vozovi su u sredu, 8. oktobra, tačno u podne počeli da redovno saobraćaju brzom prugom na relaciji Beograd–Subotica.

Vozovi će, kako je najavljeno, saobraćati brzinom od 200 kiliometara na čas, dok se teretni saobraćaj na toj deonici već odvija u skladu sa zahtevima i potrebama privrede.

Voz "Soko" je sa železničke stanice Beograd centar tačno u 12 sati krenuo za Suboticu. Foto: Nemanja Nikolić

Prugom će dnevno saobraćati 13 vozova u oba smera, bez noćnih polazaka. Četiri brza voza će između Beograda i Subotice stajati samo u Novom Sadu i Vrbasu, a predviđeno je da ovu deonicu prelaze za oko sat i 20 minuta. Ostali vozovi će imati više stajanja i putovanje će trajati oko sat i 40 minuta.

Takođe, planirano je da voz „Soko“ između Novog Sada i Subotice putuje svega 41 minut, dok će kompletna vožnja između Beograda i Subotice trajati oko 72 minuta. Sve o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.

Građani oduševljeni

Građani su istakli da su oduševljeni novom brzom prugom između Beograda i Subotice, a veliki redovi za besplatne karte i pozitivni komentari putnika potvrđuju ogroman interes.

Foto: Nemanja Nikolić

Putnici su istakli udobnost, brzinu, tačnost i čistoću voza "Soko", uz opšti utisak da je ovo putovanje novo i prijatno iskustvo koje su dugo čekali.