Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić uputio je poruku Srbima na KiM pred današnje lokalne izbore, naglašavajući da glasom na biralištima vraćaju oduzetu slobodu i štite budućnost. Poručio je i da je Srpska lista glas srpskog naroda.

"Srbine, na sutrašnjim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji glasom vraćaš oduzetu slobodu i izlaskom na izbore štitiš budućnost i opstanak svoje porodice, naroda i države", poručio je Đurić juče na platformi X.

On je istakao i da je Srpska lista glas srpskog naroda.