Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić uputio je poruku Srbima na KiM pred današnje lokalne izbore, naglašavajući da glasom na biralištima vraćaju oduzetu slobodu i štite budućnost. Poručio je i da je Srpska lista glas srpskog naroda.

"Srbine, na sutrašnjim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji glasom vraćaš oduzetu slobodu i izlaskom na izbore štitiš budućnost i opstanak svoje porodice, naroda i države", poručio je Đurić juče na platformi X.

On je istakao i da je Srpska lista glas srpskog naroda.

"Sve su učinili da Srpska lista ne može čak ni da učestvuje na izborima, da je kriminalizuju, ukinu, zabrane. Nisu uspeli. Srpska lista je glas srpskog naroda. Znaš šta ti je činiti. Do pobede! Do slobode", zaključio je Đurić.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ POZVAO NAROD DA U ŠTO VEĆEM BROJU PODRŽI SRBE SA KiM: Predsednik o današnjim velikim skupovima širom zemlje
IMG-20250907-WA0430.jpg
PolitikaŠTA SE KRIJE IZA ZABRANE SRPSKIM MEDIJIMA DA IZVEŠTAVAJU SA IZBORA NA KiM? Kurti šalje poruku Srbima da će na svaki način pokušavati da ih odvoji od matice!
Aljbin Kurti.jpg
PolitikaSUTRA LOKALNI IZBORI NA KIM: Srpska lista pod brojem 170
Izbori KiM.jpg
PolitikaSKANDALOZNA ODLUKA PRIŠTINE O SRPSKIM MEDIJIMA: Petar Petković se oglasio pred izbore na KiM - Glas za Srpsku listu je odgovorna TEROR PRIŠTINE
Petar Petković kosovo online.jpg