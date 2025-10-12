Politika
ĐURIĆ UOČI IZBORA NA KIM: Srpska lista je glas srpskog naroda
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić uputio je poruku Srbima na KiM pred današnje lokalne izbore, naglašavajući da glasom na biralištima vraćaju oduzetu slobodu i štite budućnost. Poručio je i da je Srpska lista glas srpskog naroda.
"Srbine, na sutrašnjim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji glasom vraćaš oduzetu slobodu i izlaskom na izbore štitiš budućnost i opstanak svoje porodice, naroda i države", poručio je Đurić juče na platformi X.
On je istakao i da je Srpska lista glas srpskog naroda.
"Sve su učinili da Srpska lista ne može čak ni da učestvuje na izborima, da je kriminalizuju, ukinu, zabrane. Nisu uspeli. Srpska lista je glas srpskog naroda. Znaš šta ti je činiti. Do pobede! Do slobode", zaključio je Đurić.
