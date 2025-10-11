Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu "avucic" u kojem je istakao da nije sramota nemati rešenje, dodavši da ga on nema, ali da će ga imati jer ga gradi. Vučić je naglasio da narod ne treba da brine, te da ćemo "preživeti i nastaviti da rastemo".

"Nemam rešenje, ali ću ga imati, jer ga gradim. Da uzmemo NIS, oni bi rekli: "Što si uzeo?" Da ne uzmemo NIS: "Zašto nisi uzeo". Najgore u svemu tome je što vam oni govore. Ne interesuje ih sudbina Srbije. Ne interesuje ih sudbina ni 13.000 radnika. Ne interesuje ih ništa .Jedino što ih interesuje su njihovi lični, odnosno politički interesi i kako da se dočepaju neke fotelje, makar lažima i pokvarenim sredstvima.", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara, pa nastavio:

"Nije sramota nemati rešenje kada imate slonove političke koji se tuku na svetskom nivou, a mi smo negde u travi dole i samo gledamo kako da nas ne zgaze. Uspeh je da čuvate zemlju da vas neko ne zgazi u toj travi i da sačuvate da vas pozdravi i jedan i drugi slon sutradan kada vas negde ugledaju, kada ne budu bili u takvom sukobu", istakao je predsednik.

"To je naš posao. Običan čovek koji se bori za svoju zemlju, koju voli više od svega. I koji će da se izbori za svoju zemlju. Morate da živite život države. Morate da volite državu. A ne da gledate kako će vašoj državi da bude lošije da biste vi bili srećni.", rekao je.

"Ne brinite, preživećemo mi i ovo. I ne samo preživeti, nastavićemo da rastemo, nastavićemo da gradimo. Nemojte da brinete o tome što oni govore. Narod oseća, neće narod one koji stoje sa strane, kibicuju i pljuju po onima koji su u ringu i koji se bore za svoju zemlju.", poručio je Vučić.