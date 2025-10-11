Slušaj vest

Ministaraka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, bila je večeras u Rumi, gde je zajedno za građanima, koji su protiv blokada, pružila podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

"Da pošaljemo poruku da smo uz naš narod na Kosovu i Metohiji, koji praktično živi u getu pod velom konstantnog terora Albina Kurtija, a u susret predstojećim izborima mi ih pozivamo da ostanu složni i saborni, kao što su to oduvek i bili. Evo, ja sam se danas u skladu sa tim i obukla, uvek ovde, i pozdravljajući se s ljudima, čula sam ono što svuda ponavljamo — predaja nije opcija, nema predaje.

Naša zemlja jeste u opasnosti, udarena je iz polja, iznutra, vidite da su se aktivirale sve nemoći moguće, niko ne želi jaku Srbiju, nikome nije potrebna jaka Srbija, osim njenim građanima i njenom narodu. I upravo taj narod koji to prepoznaje, izašao je ovde, mi imamo već jedan kontinuitet okupljanja svake subote, jer ljudi znaju da Srbija nema alternativu. I znaju da sve što izgubimo možemo da povratimo, ali kada državu prokockamo, onda tu nastaje anarhija, nastaje bezakonje i, naravno, kreće se stranputicom. Ovim dostojanstvenim skupovima odreagovali smo i na nasilje koje je bilo prisutno prethodnih meseci, odreagovali smo i na one koji su već unapred proglasili pobedu, koji su tvrdili da ih je više. Mi nikada nismo želeli da se prebrojavamo, znajući da kvalitet je u soju, a ne u broju, ali evo, ako već je i do broja, vidi se koliko ljudi je danas u 200 gradova i opština širom Srbije izašlo da čuva svoju otadžbinu", poručila je ministarka iz Rume.

