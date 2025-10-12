Slušaj vest

Građani Srbije su još jednom jasno pokazali svoj stav – nasilne blokade i samovolja manjine nemaju podršku naroda. Na čak 183 lokacije širom zemlje održani su skupovi pod nazivom "Za Srbe na Kosmetu – građani protiv blokada", kojima je prisustvovalo oko 167.800 ljudi, saopštio je pomoćnik direktora policije Vladan Radosavljević.

U pitanju je najmasovnije i najrasprostranjenije okupljanje do sada, koje je organizovao Centar za društvenu stabilnost, a njegova poruka je bila jasna: građani žele red, mir i jedinstvo, a ne haos, ucene i paralisanje države.

Nasuprot tome, blokaderski protesti, koji su održani na samo 24 neprijavljena mesta, okupili su svega oko 2.300 ljudi. To znači da je čak 73 puta više građana jasno stalo protiv blokada i podržalo normalno funkcionisanje društva.

Ovi podaci nedvosmisleno pokazuju koga narod zaista podržava – dok manjina pokušava da nametne svoju volju kroz nasilje i opstrukciju, većina bira stabilnost i normalan život.

1/63 Vidi galeriju Građani protiv blokada - Cela Srbija ustala za braću na KiM Foto: Privatna arhiva

- Na nekoliko lokacija bilo je pojedinačnih incidenata i privedeno 19 lica, ali na javnim okupljanjima nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Nije bilo povređenih građana ni policijskih službenika - rekao je Radosavljević.

On je rekao i da je u Bogatiću tokom neprijavljenog skupa došlo do pokušaja probijanja kordona policije, u Novom Sadu je kamenovan autobus, a da je postavkom kordona policije na nekoliko lokacija sprečen konflikt između učesnika javnih okupljanja.