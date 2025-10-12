Slušaj vest

Vučević je naglasio da današnji izbori na KiM nisu samo puko glasanje, već pitanje opstanka Srba na Kosovu i Metohiji.

- Ne smemo da progutamo to kukavičije jaje da kada Srbi glasaju na izborima u Pokrajini time priznajemo takozvanu nezavisnu državu Kosovo - rekao je on i podsetio da su albanski gradonačelnici posle prethodnih izbora instalirani u srpske opštine i da su oni vodili opštinu gde je 97 odsto Srba.

- Tako da je važno da Srbi izađu na izbore. Mi smo učestvovali u kampanji u centralnoj Srbiji, u smislu da motivišemo interno raseljene Srbe da izađu na izbore, pre svega u ovih 10 opština gde Srbi čine većinu. Verujemo da će te opštine izabrati dobru vlast i da su Srbi prepoznali Srpsku listu - poručio je Vučević.

Kako je dodao, dok je Srba na Kosovu i Metohiji tu je i Srbija i to premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti dobro zna i zato vrši pritiske.

- Kao što zna da mora da fingira druge političke opcije i političare, koji su poslušnici Kurtija. Izabrali su Rašića iako je to suprotno nihovom Ustavu, izabrali su nekoga ko nije mogao biti izabran ispred srpske zajednice na Kosovu i Metohiji - ukazao je Vučević.

Prema njegovim rečima, njima je sve dozvoljeno, a danas se na svaki način onemogućava Srbima učešće na izborima.

- Bojim se da su nama u jednom periodu, posebno od 2012. godine namicali da se pomirimo sa tom realnošću, da gledamo u budućnost, da je to rešeno. Ko se odrekao bilo čega? Niko se ne odriče ničega, a samo mi treba da se odreknemo nečega iz čega smo potekli. Mešamo se, jer po povelji UN i Rezoluciji 1244 to je teritorija Republike Srbije, a to što kršite međunarodno pravo ne znači da treba da vam aplaudiramo - kazao je Vučević.

On je naglasio da je Kosovo i Metohija nacionalno i nadstranačko pitanje.