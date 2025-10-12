Slušaj vest

Sa predsednikom je na terenu i ministar Darko Glišić, koji je rekao da će do avgusta sledeće godine biti završeni radovi.

- I dan danas se sećam kada sam Danila izveo odavde - rekao je Vučić.

Država ulaže 40 miliona evra, sve će biti potpuno sanirano.

- U sobama više neće biti 10-12 porodilja, već jedna ili dve. Sve će imati kupatilo. To će biti potpuno drugačiji odnos prema majkama i deci - naglasio je predsednik.

Ističe da nam je u najbogatijim opštinama najmanji natalitet.

Foto: Pink

- Što nam ljudi bolje žive, manje hoće decu. Ja dolazim da kažem koliko je važno da imamo decu i da brinemo o njima. Mi nažalost više pričamo o kućnim ljubimcima nego o deci - kazao je Aleksandar Vučić.

Nema života ni države bez dece, istakao je on.

- Mi smo zemlja sa najvećim roditeljskim dodatkom u Evropi. Nijedna zemlja nije uspela u potpunosti da savlada te probleme. Bolji standard svakoga od nas pravi sebičnijim, i više bismo da brinemo o sebi nego o drugima. Trude se ljudi u svetu da nađu rešenja, pa uglavnom time nadomešćuju migracijama. A onda to izaziva pobunu domicilnog stanovništva, koji smatraju da im se uzima deo hleba - rekao je Vučić.

Za tačno dve godine će biti završeni radovi, a prva polovina će biti završena za godinu dana.

- Klinika, ne zgrada, je stara 102 godine, najstarija je na Balkanu. Nadamo se samo da ćemo uspeti sve to da uradimo. Jutros ste videli da je počeo novi rat u svetu, između Avganistana i Pakistana. Posle ove košmarne fudbalske noći gledao sam uglavnom strane medije, video sam da već ima 60 mrtvih. Šta će da bude u godinama koje dolaze ne znamo, ali mi moramo biti spremni sa infrastrukturom - kazao je predsednik.

Foto: Pink

Tokom obilaska radova on se interesovao za razne procese i broj radnika.

- Nema radnika za keramiku i kamen, a fizikalci su stranci. Neće niko više da radi fizičke poslove, iako plate nisu male - rekao je Vučić, na šta ga je poslovođa obavestio da najobičniji fizikalac dobija 1200 evra neto.

Vučić naglašava da je najveći problem održavanje objekata, i da održavanje naših auto-puteva košta 400 miliona evra godišnje.

- I zato su bolji nego putevi u svetu. Jednom sam video rupu samo na auto-putu kod nas. Ne može da se poredi sa zemljama u regionu - kazao je on.

Predsednik je rekao da je Bajdenova administracija donela pametan akt, koji nikada nije suštinski stupio na snagu.

- To je bio IRA, Inflation reduction act. To je akt o obnovi njihove infrastrukture. Došli su Nemci i Holanđani, to je osnova, najveći deo američkog stanovništva su poreklom Nemci. Oni su gradili najmoćniju infrastrukturu na svetu. Vremenom to je propadalo, a u održavanje se ne ulaže ni upola onoliko koliko je potrebno. Zato često ima iskakanja iz šina, posebno u manjim državama u SAD. Kod nas, pitanje je šta da radimo sa ovakvim objektima - rekao je Vučić.

On ističe da se i dalje seća kada je došao po sina Danila u bolnicu, i dodaje da ni tada to nije izgledalo bolje.

U razgovoru je poručio kroz smeh ministru Darku Glišiću: "Kad si ti pre stigao da se oporaviš, kao da ti ništa nije bilo", na šta je ministar odgovorio: "Deluje, tako deluje".

Foto: Pink

Sobe u renoviranom porodilištu biće maksimalno dvokrevetne. Do sada je bilo i po sedam kreveta po sobi.

- Biće mnogo lepše ženama i majka, baš sam srećan zbog toga - rekao je predsednik Vučić.

Dodaje da ima mnogo posla, i da ne može da bude srećan kada postoji manjina lekara koja odbija da leči ljude zbog politike.

- Tako je bilo i ovde na klinici u Tiršovoj. Zamislite nećete da lečite decu zato što se ne slažu sa vama u politici. Zbog toga ne mogu da budem srećan. Uvek se setim Ištvara Pastora pokojnog, deo mene je otišao sa njim. On je bio mudar, često smo razgovarali, gotovo nikada nije izgovorio tešku reč. Ali bi ponekad umeo da opsuje i opiše pravu prirodu naših odnosa. I slušao sam jednom šta je rađeno. On je mnogo godina bio u partnerstvu sa DS, bio je predstavnik manjinske stranke. I napustio ih je kada je video šta su radili protiv odnosa Srba i Mađara. Rekao mi je jednom: Samo kada pogledaš puteve i pruge, niko od nas neće to izgraditi - prisetio se Vučić.

U danu kada odemo imaćemo za čime da se okrenemo, a mnogi neće stići sve ovo ni da okreče, naglasio je on.

- I ponosan sam na to, čovek valjda kada pređe pedesetu počne da gleda za sobom, jedan pogled je uvek u retrovizoru. Jeste li učinili nešto, pomogli svom društvu. Šta ste ostavili, šta ste napravili. I na to jesam ponosan - kazao je on.

Kaže da jedva čeka da dočeka prvu utakmicu na Nacionalnom stadionu.

Foto: Pink

- Nadam se da ćemo tada imati bolje rezultate. To je verovatno bio najteži projekat, iako je bio jeftiniji od mnogih drugih. Svaki put i pruga su bili jeftiniji, ali toliko ometanja... Beograd na vodi mi je, ništa ne možete da poredite sa decom. Ali u tom poslovnom smislu nešto što smo rodili kao ideju i izgurali uprkos pritiscima. Ne postoji niko od vas ko tamo ne ide u restorane i šoping molove - naglasio je Vučić.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik kaže da se vidi ogroman napredak Srbije, i da ćemo nastaviti da radimo i da gradimo.

- Ovde će majke imati neuporedivo veći komfor nego ranije. Bebama će biti prvi pogled drugačiji i lepši nego ranije. Sobe će biti jednokrevete ili dvokrevetne, svaka će imati svoje kupatilo. Radimo i na bolnicama u Nišu i na Bežanijskoj kosi. Plate zdravstvenim radnicima su vanredno povećane od 1. oktobra. Ja sam zadovoljan, a da li će ljudi u Srbiji uvek biti zadovoljni, plašim se da ću taj dan teško da dočekam - kazao je on.

O sastanku sa predstavnikom Gasproma Aleksandrom Djukovim iz Gazproma, Vučić kaže da očekuje koristan sastanak.

- Nadam se, ne mogu da kažem da očekujem, ali se nadam nekakvim konkretnim predlozima - istakao je on.

Kaže i da su Albanci veoma nervozni zbog velike izlaznosti Srba na izborima na KiM, i da se nada pobedi Srpske liste.

- Nadam se da će deo vlasti moći da vrate u svoje ruke. Nadam se da ćemo mi večeras da slavimo po jednom značajnijem pitanju nego što je šutiranje lopte - naglasio je predsednik.

Foto: Pink

Ističe da nije pratio sednicu Skupštine, i da mu je mlađi sin samo pokazao odgovor Ane Brnabić opozicionom poslaniku Parandiloviću.

Vučić ističe da će se 1. novembra dogoditi jedno veliko ništa.

- Osim što će biti nasilja, to najavljuju. Ljudima će sve biti jasno, ljudi sve razumeju. A stvarni rezultat će biti dodatni strmoglavi pad popularnosti. Ljudi da ne brinu. Davno je prošlo vreme kada su imali lažno-bezbednosne i agenturne strukture pod svojom kontrolom. Sada i oni koji nisu smenjeni, mi znamo ko su. Pa ne mogu da nas iznenade. Narodna volja je više nego jasna - rekao je predsednik.

Na tvrdnje Borka Stefanovića, Vučić podseća da su bivše vlasti u vreme proglašenja nezavisnosti KiM brinule samo o rejtingu i izborima.

On kaže i da smo deo geopolitičke igre, i da su SAD uvele sankcije preduzeću koje su prodale bivše vlasti.

- Nemam ništa protiv privatne svojine, ali imam protiv toga da naša zemlja ne dobije naknadu kakvu treba. I pored svega, opozicija neće da pomogne svojoj državi. Već udaraju podmuklo. Za ovo što se dešava nemam ni trunku krivice, već se borim da uradim najbolje što mogu, da sačuvam i blokaderska radna mesta. Vi mislite da ne znamo koji su sve direktori, sa platama od 3, 4, 5 hiljada evra dolazili na blokade. I to baš iz NIS-a - rekao je predsednik.

O porazu u utakmici sa Albanijom, Vučić kaže da će sagledati ovaj košmarni poraz.

- Albanci imaju ekipu jaku, igrači koji igraju od Lacija, Atlante. Nego smo mi navikli da moramo da pobeđujemo. Nije nam bila dobro pripremljena ekipa, nisu dobro igrali, i poraženi smo. Ja zbog tuge nisam mogao da spavam, a ne zbog besa. Neki ljudi su stalno besni, ali se niko ne zapita šta smo mi uradili za svoju reprezentaciju. Imali su sve što treba doduše, najbolji smeštaj, čarter letove, dobili su sve. Ali onda sam sebe našao da kritikujem, sa pravom. Jesam li ja našao za shodno da podržim te igrače kako treba. Nisam išao na stadion, zato što sam bio umoran. Bilo mi je važnije da spavam posle napornog dana, a ne da pružim podršku reprezentaciji - naglasio je Vučić.

Foto: Pink

Dodao je da na utakmici Srbija-Slovenija nije bilo skandiranja i pozdrava reprezentaciji, ali zato je zviždano Dodiku.

- Stvarno, bravo majstori. Svaka vam čast na podršci reprezentaciji, gadovi jedni najobičiniji. Izviždali ste Dodika u trenutku kada ga stranci ruše. Vikali ste pumpaj i ne znam šta još. Vikali su možda i Vučiću pederu. Pa ja to slušam od 2013. godine na svakoj utakmici. Vaši aktivisti samo to i rade, ništa drugo ne rade. Vi mrzite i košarku i fudbal. Kako smo ispratili odbojkašice? Povredila se Tijana, nismo uzeli medalju, ali uzećemo. I ja vas pitam koga smo mi to ispratili lepo - zapitao je predsednik.

Ističe i da su sinoć u Leskovcu do samog kraja navijali za Srbiju, i pored gubitka.

- Hoćete da vas podsetim kako smo juče ispratili reprezentaciju. U Nišu pred meč, kada reprezentativci trebalo da odmaraju, skupilo se 200 zgubidana i zviždalo im ispred hotela. Mislili da su Albanci, ali nisu nego su blokaderi. Pa pisali da su prazne tribine sat i po vremena pre utakmice. To vam je način ispraćaja naših reprezentativaca. Jeste li nekada to analizirali? Kako je to moguće? Jesmo li se pitali gde je naša krivica? Živ sam se pojeo što nisam bio juče na stadionu, živ sam se pojeo - istakao je on.

Vučić kaže da bi sada mnogi da vešaju fudbalere, kao i košarkaše.

- Ubiše onog Nikolu Jokića, nema šta nije dao da igra za Srbiju. "A ne ne, ćaci". Pogledajte sebe i šta ste uradili za svoju zemlju. Samo rušite svoju zemlju. Mi smo najlakše gostovanje za svaku reprezentaciju na svetu. Svi sve znaju, da naprave i uprave i timove. Ali tri dinara neće da daju ni za klub ni za reprezentaciju. Ja volim reprezentaciju, i žao mi je što nisam bio na stadionu, da pokažem ljubav prema zemlji i trobojci - naglasio je predsednik.

On je još jednom pozvao Srbe sa KiM da pobede na izborima, kako kaže - da pobedimo u važnim stvarima.