Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da će se 1. novembra dogoditi jedno veliko ništa.

- Osim što će biti nasilja, to najavljuju. Ljudima će sve biti jasno, ljudi sve razumeju. A stvarni rezultat će biti dodatni strmoglavi pad popularnosti - rekao je predsednik pirlikom obilaska radova na rekonstrukciji ginekološko akušerske klinike u Višegradskoj ulici.

Dodaje da građani ne treba da brinu.