Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se nada pobedi Srpske liste na lokalnim izborima koji se održavaju u AP Kosovo i Metohija, kao i da će deo vlasti vratiti u svoje ruke.

On je nakonobilaska radova na rekonstrukciji GAK u Višegradskojrekao da je primetio da su Albanci vrlo nervozni zbog velikog izlaska u srpskim sredinama.

- Nadam se pobedi Srpske liste, vidim da su Albanci već nervozni jer je izlaznost do 10 sati veća u srpskim sredinama. Albanci su, gde god živeli, u Tirani, Tuzima, Rožaju, Bujanovcu, Medveđi opijeni sinoćnom pobedom albanskih fudbalera, a ja se nadam da ćemo mi slaviti večeras malo značajniju pobedu sa našim zastavama kao što su oni sinoć sa svojim - rekao je predsednik i dodao: