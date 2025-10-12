Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas gradilište porodilišta GAK Višegradska a tom prilikom je pokazao i dokle je stigla gradnja najsavremenije dečje klinike Tiršova 2.
"Veličanstven, ogroman objekat, i ponosan sam"
PREDSEDNIK VUČIĆ OBIŠAO GRADILIŠTE PORODILIŠTA GAK VIŠEGRADSKA: A onda pokazao i kako napreduje najsavremenija dečja klinika Tiršova 2
- Obilazeći gradilište GAK, Višegradska, video sam i kako napreduju radovi na Dečjoj klinici „Tiršova 2“. Veličanstven, ogroman objekat, i ponosan sam što ćemo imati takvu bolnicu na Balkanu, objavio je predsednik Vučić.
