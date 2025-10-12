Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da sutrašnji sastanak sa predsednikom Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovim bude koristan kao i da se nada konkretnim predlozima.

- Nadam se, ne mogu da kažem da očekujem, ali se nadam nekakvim konkretnim predlozima - istakao je on.

On je to rekao na pitanje novinara šta očekuje od tog sastanka, nakon obilaska radova u GAK u Višegradskoj.

Govoreći o dešavanjima u Skupštini Srbije, on je rekao da nije imao vremena da ih isprati.

- Ništa nisam pratio. Pokazao mi je stariji sin šta je Brnabić odgovorila Parandiloviću. Nemam pojma šta se dešavalo, bavio sam se važnijim pitanjima. Važnije mi je bilo da se zakon o legalizaciji nađe u proceduri. Bilo koji komentar da vam dam nemam, ništa nisam čuo, bavio sam se važnijim stvarima - rekao je Vučić.

