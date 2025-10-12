Slušaj vest

Predsednik je tom prilikom govorio i o utakmici Srbija-Albanija, gde je naša reprezentacija poražena, i skrenuo je pažnju na to da smo svi navikli da budemo najbolji u svemu, i da moramo da pobeđujemo.

- Nije bila dobra ekipa, nisu dobro igrali, i pretrpeli su poraz. Ja zbog tuge nisam mogao da spavam, a ne zbog besa. Neki ljudi su stalno besni, ali se niko ne zapita šta smo mi uradili za svoju reprezentaciju. Imali su sve što treba doduše, najbolji smeštaj, čarter letove, dobili su sve. Bili smo dobri domaćini i Albancima. Imali su sve što treba. Ali onda sam sebe našao da kritikujem, sa pravom. Jesam li ja pružio podršku tim ljudima, makar da aplaudiram na stadionu. Nisam išao na stadion, zato što sam bio umoran. Bilo mi je važnije da se odmorim posle napornog dana, a ne da pružim podršku reprezentaciji - naglasio je Vučić.

A kako to pružamo podršku našim timovima, pitao je on, i podsetio na košarkašku utakmicu Srbija-Slovenija.

- Došli su da ih ispratimo, da ih podržimo. Takvu ekipu nikada nećemo imati. Napunili smo Arenu, animator se ubi da ljudi viču Srbija, Srbija. Ali je zato glavna vest bila zviždanje Dodiku. Stvarno, bravo majstori. Svaka vam čast na podršci reprezentaciji, gadovi jedni najobičniji. Izviždali ste Dodika u trenutku kada ga stranci ruše. Vikali pumpaj i ne znam šta još. Vikali su možda i Vučiću pederu. Pa ja to slušam od 2013. godine na svakoj utakmici. Vaši aktivisti samo to i rade, ništa drugo ne rade. Vi mrzite i košarku i fudbal. Kako smo ispratili reprezentativce - zapitao je predsednik Aleksandar Vučić.

Ističe i da su sinoć u Leskovcu do 83 minuta na 0-1 za Albaniju navijali za Srbiju, i pored gubitka.

- Koga smo mi to pozdravili a da nismo došli zbog sebe? Srećni smo kad treba da ih sačekamo, i to dođe 5-6 hiljada. I to je lepo. A kada neko ne uspe onda je najgori na svetu. "Pa ti Piksi loptu nikada nisi šutnuo, najgori si na svetu..." I koga god da dovedemo onda je spasilac, pa kreće mržnja posle 20 dana i protiv njega. Hoćete da vas podsetim kako smo juče ispratili reprezentaciju. U Nišu pred meč, kada je reprezentativci trebalo da odmaraju, skupilo se 200 zgubidana i zviždalo im ispred hotela. Mislili da su Albanci, ali nisu nego su blokaderi. Nije im se svidelo što se skupilo više ljudi na skupovima podrške Srbima na KiM. Pa pisali da su prazne tribine sat i po vremena pre utakmice. Dobro jutro Kolumbo. To vam je način ispraćaja naših reprezentativaca. Jeste li nekada to analizirali? Kako je to moguće? Jesmo li se pitali gde je naša krivica? Živ sam se pojeo što nisam bio juče na stadionu, živ sam se pojeo što nisam bio tamo i kada gubimo, i kada je najteži poraz. Da držim svoju zastavu - istakao je on.

Samo znamo da kvocamo po drugima, naglasio je Vučić. On kaže da bi sada mnogi da vešaju fudbalere, kao što su hteli i košarkaše.