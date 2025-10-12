Slušaj vest

- Što nam ljudi bolje žive, manje hoće decu. Ja dolazim da kažem koliko je važno da imamo decu i da brinemo o njima. Mi nažalost više pričamo o kućnim ljubimcima nego o deci - kazao je Vučić istakavši da nam je u najbogatijim opštinama najmanji natalitet.

 - Nema života ni države bez dece, naglasio je on.

- Mi smo zemlja sa najvećim roditeljskim dodatkom u Evropi. Nijedna zemlja nije uspela u potpunosti da savlada te probleme. Bolji standard svakoga od nas pravi sebičnijim, i više bismo da brinemo o sebi nego o drugima. Trude se ljudi u svetu da nađu rešenja, pa uglavnom time nadomešćuju migracijama. A onda to izaziva pobunu domicilnog stanovništva, koji smatraju da im se uzima deo hleba - rekao je Vučić.

Obilazeći danas gradilište GAK Višegradska koja se rekonstruiše, kazao je da će za tačno dve godine biti završeni radovi, a prva polovina će biti završena za godinu dana.

Kurir.rs

