Kosovo, večita rana, ne samo politička, već i emotivna, identitetska, istorijska. Danas se na Kosovu održavaju lokalni izbori, ali ništa tamo nije samo lokalno. Izbori su redovni, a sve ostalo je vanredno. Jer svaki glas, svaka odluka, svaka granica odjekuje i u Beogradu.

Dok Srbi na Kosovu žive pod neizvesnošću i tenzijama, Turska je poslala ozbiljno naoružanje Prištini u vidu dronovova, tehnike i podrške koje jasno pokazuju geopolitički zaokret i novo partnerstvo.

Uživo iz Leposavića

Reporter Kurira Darko Mirković je izneo atmosferu izbora:

- U sedam časova jutros su otvorena sva mesta, glasa se u 39 opština, ali mnogo veću pažnju Srpske zajednice privlači glasanje u 10 srpskih opština. Malih problema bilo je u Leposaviću i seoskim sredinama, pa se kasnilo sa otvaranjem biračkih mesta, ali sve je to sada ispravljeno. Moramo da naglasimo da su građani, a pre svega populacija, izašli masovno i kako kažu, dali su svoj glas za bolji opstanak.

Zoran Todić, kandidat za gradonačelnika "Srpske liste" je nakon davanja svog glasa, dao komentar za medije:

- Želim da ovi izbori proteknu u atmosferi srpske sloge i jedinstva, duhu sabornosti, verujem da će posle tri godine patnje i svih teških stvari koje su zadesile Srbe, tome doći kraj i da ćemo vratiti opštinsku vlast našem narodu. Želim da poručim da je došlo vreme da vidimo leđa nelegalnim predstavnicima lokalne vlasti.

Gost "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji je analizirao stanje na Kosovu i Metohiji bio je Bogoljub Karić, biznismen

- Srbi će da osvoje svoje. Hteli mi ili ne, Albancima ostaje samo jedno, moraju da budu sa Srbima kao što su bili njihovi očevi. Mi smo prijatelji bili tada i sada, ja sam sada bio na Kosovu, kaže mi prijatelj da sednem u separe, a kada smo ušli u restoran, svi su ustali i spakovali stolove da sedimo svi zajedno. Narod je čist i hoće druženje i prijateljstvo.

Karić se dotakao i ratobornih dronova koji su došli iz Turske:

Karić o atmosferi uoči izbora na Kosovu i Metohiji: Albancima ostaje samo jedno! Izvor: Kurir televizija

- Rezolucija 1244 kao da ne postoji i to ignorišu totalno zahvaljujući velikim silama i jer se sa njima druže više nego mi. Ja se pitam gde smo tu mi i kako da budemo mudriji. Mi smo doživeli da Srba na Kosovu ima u minimumu, danas su izbori, to je veliki dan i dobar dan za nas, ubeđen sam da će svi Srbi da glasaju. Žao mi je što na hiljade Srba ne mogu da dođu na Kosovo jer im to nije omogućeno kako ne bi glasali. Kada Srba bilo među policajcima i u opštinama, život bi tamo bio mnogo lepši jer bi naš narod imao kome da se obradi.

Gost koji je došao u studiju naše televizije nakon Bogoljuba Karića jeste Čedomir Jovanović, koji smatra da je Kosovo izgubljeno i da bi trebalo svi da se suočimo sa istinom.

- Ne bih mnogo povezivao našu vojnu paradu ili ambiciju Vučića da modernizuje vojsku sa Kurtijem. To je nužnost, država je sposobnija nego ranije, ali i zbog atmosfere u svetu. Ako imamo vojsku, neka bude sposobna. To smo mi, više je to generacija naše dece, nego nas, ali mi smeta politizacija vojske. Mi smo pusto ostrvo okruženo NATO paktom. Ja sam preživeo mnoge koji su mene razapinjali kako bi izbegli odgovornost za Kosovo. Poneki slave to što se dešava na Kosovu. Laganjem i manipulisanjem ne možemo da zaustavimo procese koji su pokrenuti.

Jovanović je nastavio o situaciji na Kosovu:

Čedomir Jovanović o izborima i životu Srba na Kosovu Izvor: Kurir televizija

- Kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, ta odgovornost je bila na Tadiću i Koštunici. Njih dvojicu poznajem, a poznavao sam Zorana, a kada su govorili o Kosovu, niko nije bio srećan onim što ga čeka i što mora da rešava. To je jedno teško breme koje ne može da se iznese. Naravno da predsednik to ne može da kaže, pogledajte šta se dešava u Izraelu, Gazi i Ukrajini. Svima je iluzorno da će se Rusi povući sa Krima, ali da Zelenski kaže "dajem vam Krim" pa kako to? Postoji odgovornost, od naše vlasti ne očekujem, mada ne vidim ni da ima manevarski prostor.

