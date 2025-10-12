Slušaj vest

Ona je dobila najviše opštinsko priznanje kao izraz zahvalnosti za zajednički rad i trud u cilju boljih uslova života građana ovog kraja.

- Ponosna sam što sam bila deo obeležavanja Dana opštine i Dana oslobođenja Zaplanja u Prvom i Drugom svetskom ratu, dana koji nas podsećaju koliko je važno čuvati korene, veru i zajedništvo. Borićemo se zajedno, za svaku kuću, svaku porodicu i svako dete - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski, i zaključila:

- Da nagrađujemo vredne i talentovane, da čuvamo svoje, i da nikada ne zaboravimo da je sve velike umove othranio i odgajio srpski opanak.

