Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski primila je Oktobarsku plaketu opštine Gadžin Han.
BORIĆEMO SE ZAJEDNO, ZA SVAKU KUĆU, SVAKU PORODICU I DETE: Ministarka Stamenkovski primila Oktobarsku plaketu opštine Gadžin Han
Ona je dobila najviše opštinsko priznanje kao izraz zahvalnosti za zajednički rad i trud u cilju boljih uslova života građana ovog kraja.
- Ponosna sam što sam bila deo obeležavanja Dana opštine i Dana oslobođenja Zaplanja u Prvom i Drugom svetskom ratu, dana koji nas podsećaju koliko je važno čuvati korene, veru i zajedništvo. Borićemo se zajedno, za svaku kuću, svaku porodicu i svako dete - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski, i zaključila:
- Da nagrađujemo vredne i talentovane, da čuvamo svoje, i da nikada ne zaboravimo da je sve velike umove othranio i odgajio srpski opanak.
