Radimo više, bolje i snažnije nego ikada, kako bismo svakom čoveku u našoj zemlji obezbedili sigurnost, mir i dostojanstven život, poručio je predsednik
Nedelja sa predsednikom
"RADIMO VIŠE, BOLJE I SNAŽNIJE NEGO IKADA" Vučić sumirao svoju radnu nedelju: Samo ako budemo jedinstveni, odgovorni i ozbiljni, prebrodićemo sve prepreke VIDEO
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i svake nedelje, sumirao je učinjeno u poslednjih sedam dana.
"Radimo više, bolje i snažnije nego ikada, kako bismo svakom čoveku u našoj zemlji obezbedili sigurnost, mir i dostojanstven život.
Za napredak Srbije i svih naših građana, svakodnevno ulažemo dodatni napor i radimo kao tim. Samo ako budemo jedinstveni, odgovorni i ozbiljni, ako budemo razumeli koliko je dragoceno ovo što imamo, prebrodićemo sve prepreke koje nam stoje na putu.
Verujte svojoj Srbiji. Verujte da možemo! Samo radom, verom i ljubavlju prema otadžbini Srbija će pobediti!", poručio je predsednik Srbije.
Kurir.rs
Reaguj
10