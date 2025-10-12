Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i svake nedelje, sumirao je učinjeno u poslednjih sedam dana.

"Radimo više, bolje i snažnije nego ikada, kako bismo svakom čoveku u našoj zemlji obezbedili sigurnost, mir i dostojanstven život.

Za napredak Srbije i svih naših građana, svakodnevno ulažemo dodatni napor i radimo kao tim. Samo ako budemo jedinstveni, odgovorni i ozbiljni, ako budemo razumeli koliko je dragoceno ovo što imamo, prebrodićemo sve prepreke koje nam stoje na putu.

Verujte svojoj Srbiji. Verujte da možemo! Samo radom, verom i ljubavlju prema otadžbini Srbija će pobediti!", poručio je predsednik Srbije.

Kurir.rs

