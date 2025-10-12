Slušaj vest

Na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji biračka mesta zatvorena su u 19 sati. Građani 38 opština danas su birali lokalnu vlast. Svi oni koji su se zatekli na biračkim mestima u trenutku zatvaranja imali su pravo da glasaju.

Predsednik Centralne izborne komisije Krešnik Radonići saopštio je večeras, na konferenciji za štampu po zatvaranju izbornih mesta, da je, na osnovu preliminiranih podataka sa oko 95 odsto obrađenih biračkih mesta, izlaznost na lokalnim izborima bila 39,07 odsto.

Kako je naveo glasalo je 791.123 birača od ukupno 2.025.105 registrovanih glasača.

Poređenja radi 2021. godine izlaznost je bila 43 odsto.

Radonići je kazao da je izborni proces protekao mirno i završen na vreme u 19 časova, u skladu sa pravilima.

Naglasio je da nisu evidentirani incidenti koji bi mogli ugroziti izborni proces.

Na izborima učestvuju 93 politička subjekta, od čega 32 političke stranke, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata