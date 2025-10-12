Slušaj vest

Kurtijev kandidat, aktuelni ministar Faton Peci izgubio je u izbornoj trci jer je u prvom krugu ubedljivu pobedu odneo Arijan Tahiri iz Demokratske partije Kosova, navode albanski mediji.

Gradonačelnik Mitrovice Berdi Hamza reagovao je nakon pobede kandidata PDK za gradonačelnika ove opštine Arijana Tahirija.

Zahvalio se građanima Mitrovice na ovoj pobedi.

Hamza je na svom Fejsbuk profilu pozvao građane na večernju zabavu, koja će biti održana u 22:00 časa.

„Hvala ti na ovoj veličanstvenoj pobedi, Mitrovice! Čekamo te večeras u 22:00, u sportskoj dvorani „Minatori“, napisao je Hamza.

Takođe, Tahiri se u objavi na Fejsbuku, zahvalio građanima Južne Mitrovice i istakao da su pobedili zajedno i da će zajedno i slaviti.

„Čekam vas večeras u 22.00 časa u Sportskoj hali 'Rudar'“, istakao je Tahiri.

Prema anketi koju je sprovela kompanija UBO Konsalting Arijan Tahiri iz DPK osvojio je 55,9 odsto glasova, preneo je Reporteri.

Na drugom mestu je Faton Peci iz Pokreta Samoopredeljenje sa 39,7 procenata, dok je Gzim Pljakoli iz Demokratskog saveza Kosova dobio 4,4 odsto glasova.

Pobeda Arijana Tahirija smatra se najvećim udarcem za Aljbina Kurtija.

Kurti nema većinu ni u Prištini. Njegov kandidat, aktuelni ministar Hajrula Čeku, bori se čak za drugi krug.