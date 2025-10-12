Slušaj vest

Postoje velike šanse da Aljbin Kurti doživi najveći debakl na lokalnim izborima, računajući one od pre četiri i osam godina, navode albanski mediji.

Naime, dok je izlaznost na teritoriji celog Kosova i Metohije 39,07 odsto, u srpskim sredinama na KiM izlaznost je rekordna, preko 50 odsto.

Kurtijev kandidat, aktuelni ministar Faton Peci izgubio je u izbornoj trci jerje u prvom krugu ubedljivu pobedu odneo Arijan Tahiri iz Demokratske partije Kosova, navode albanski mediji.

Gradonačelnik Mitrovice Berdi Hamza reagovao je nakon pobede kandidata PDK za gradonačelnika ove opštine Arijana Tahirija. On se zahvalio građanima Mitrovice na ovoj pobedi.

Glasalo 39,07 odsto birača

Na lokalnim izborima na KiM do 19 časova, odnosno zatvaranja birališta, glasalo je 39,07 odsto od nešto više od dva miliona upisanih birača.

Najveća izlaznost zabeležena je u srpskim sredinama.

Prema podacima CIK-a, izlaznost u Zvečanu je 59,75 odsto, a u Ranilugu 59,4 odsto.

Visoka je bila izlaznost i u Zubinom Potoku – 58,83 procenta.

Više od polovine birača izašlo je na glasanje u Novom brdu – 55,91 odsto, kao i u Klokotu – 54,22 odsto.

U opštini Štrpce na glasanje je danas izašlo 48,08 odsto upisani birača.

Nešto manje građana sa pravom glasa iskoristilo je svoje pravo u Gračanici – njih 47,14 odsto, kao i u opštini Parteš gde je glasalo 46,9 birača.

U Severnoj Mitrovici izlaznost je 45,84 procenta.

Prema podacima CIK-a, u Leposaviću zabeležena je izlaznost od 27,81 odsto, ali na obrađeno svega sedam od 25 biračkih mesta.

Istovremeno, u Prištini je do 19 sati glasalo 46,51 odsto upisanih birača.

Izlaznost u Prizrenu je 28,03 odsto, u Južnoj Mitrovici 38,77 procenta, a u Peći 34,46 odsto upisanih birača

Na izborima učestvuju 93 politička subjekta, od čega 32 političke stranke, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata.

