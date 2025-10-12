Slušaj vest

Izlaznost na lokalnim izborima na KiM je 39,07 odsto, pokazuju podaci CIK-a. Međutim, s srpskim sredinama zabeležena je veća izlaznost, a prednjače dve opštine – Zvečan i Ranilug.

Prema podacima CIK-a, izlaznost u Zvečanu je 59,75 odsto, a u Ranilugu 59,4 odsto.

Visoka je bila izlaznost i u Zubinom Potoku – 58,83 procenta.

Više od polovine birača izašlo je na glasanje u Novom brdu – 55,91 odsto, kao i u Klokotu – 54,22 odsto.

U opštini Štrpce na glasanje je danas izašlo 48,08 odsto upisanih birača.

Nešto manje građana sa pravom glasa iskoristilo je svoje pravo u Gračanici – njih 47,14 odsto, kao i u opštini Parteš gde je glasalo 46,9 birača.

U Severnoj Mitrovici izlaznost je 45,84 procenta.

Prema podacima CIK-a, u Leposaviću zabeležena je izlaznost od 27,81 odsto, ali na obrađeno svega sedam od 25 biračkih mesta.

Istovremeno, u Prištini je do 19 sati glasalo 46,51 odsto upisanih birača.

Izlaznost u Prizrenu je 28,03 odsto, u Južnoj Mitrovici 38,77 procenta, a u Peći 34,46 odsto upisanih birača…