"Još jedna pobeda", napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon što su danas na Kosovu i Metohiji održani lokalni izbori koje su raspisale privremene prištinske institucije, a na kojima je pobedu odnela Srpska lista.

- Čestitam Srpskoj listi i našim vrednim ljudima u Kancelariji za Kosovo i Metohiju - poručio je Vučić na svom Instagram nalogu. 

Predsednik je detaljno o izbornim rezultatima govorio neposredno pre ove objave, a sve o tome pročitajte klikom OVDE.

Takođe, iz minuta u minut o izborima na KiM pratite u blogu klikom OVDE.

