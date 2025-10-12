Politika
"JOŠ JEDNA POBEDA" Vučić objavio fotografiju sa saradnicima i poručio: Čestitam Srpskoj listi i našim vrednim ljudima u Kancelariji za Kosovo i Metohiju! (FOTO)
"Još jedna pobeda", napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon što su danas na Kosovu i Metohiji održani lokalni izbori koje su raspisale privremene prištinske institucije, a na kojima je pobedu odnela Srpska lista.
- Čestitam Srpskoj listi i našim vrednim ljudima u Kancelariji za Kosovo i Metohiju - poručio je Vučić na svom Instagram nalogu.
Predsednik je detaljno o izbornim rezultatima govorio neposredno pre ove objave, a sve o tome pročitajte klikom OVDE.
