Srpska lista proglasila je pobedu na lokalnim izborima u Gračanici. Kako je saopšteno na konferenciji za medije u štabu Srpske liste, Novak Živić je novi gradonačelnik.

Foto: Kosovo Online

Živić je, kako su istakli u Srpskoj listi, ostvario ubedljivu pobedu sa osvojenih 7.115 glasova.

Foto: Kosovo Online

Nakon toga, usledilo je slavlje kod Opštine Gračanica.

Priređen je vatromet, a kolona vozila sa srpskim zastavama provozala se ulicama Gračanice.

Foto: Kosovo Online

Inače, predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je večeras da je Srpska lista pobedila na lokalnim izborima na Kosovu i uputio im čestitke, što možete pročitati klikom OVDE.

U Kosovskoj Mitrovici građani večeras proslavljaju pobedu Srpske liste.

Foto: Kurir

Kolona automobila iz kojih se vijore zastave Srpske liste i države Srbije, kreće se ulicama severnog dela Kosovske Mitrovice i oko spomenika knezu Lazaru.

Foto: Kurir

U znak pobede, građani trube, dok građani sa trotoara pozdravljaju mašući srpskim trobojkama.

izbori na KiM proslava pobede Srpske liste Foto: Kurir