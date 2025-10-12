SRPSKA LISTA PROGLASILA POBEDU NA IZBORIMA: Novak Živić novi gradonačelnik Gračanice, građani u Mitrovici slave, iz automobila se vijore trobojke (FOTO)
Srpska lista proglasila je pobedu na lokalnim izborima u Gračanici. Kako je saopšteno na konferenciji za medije u štabu Srpske liste, Novak Živić je novi gradonačelnik.
Živić je, kako su istakli u Srpskoj listi, ostvario ubedljivu pobedu sa osvojenih 7.115 glasova.
Nakon toga, usledilo je slavlje kod Opštine Gračanica.
Priređen je vatromet, a kolona vozila sa srpskim zastavama provozala se ulicama Gračanice.
Inače, predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je večeras da je Srpska lista pobedila na lokalnim izborima na Kosovu i uputio im čestitke, što možete pročitati klikom OVDE.
U Kosovskoj Mitrovici građani večeras proslavljaju pobedu Srpske liste.
Kolona automobila iz kojih se vijore zastave Srpske liste i države Srbije, kreće se ulicama severnog dela Kosovske Mitrovice i oko spomenika knezu Lazaru.
U znak pobede, građani trube, dok građani sa trotoara pozdravljaju mašući srpskim trobojkama.
Na početku šetališta, u blizini spomenika Knezu Lazaru prisutni su pripadnici tzv. kosovske policije.