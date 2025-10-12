Slušaj vest

Srpska lista proglasila je pobedu na lokalnim izborima u Gračanici. Kako je saopšteno na konferenciji za medije u štabu Srpske liste, Novak Živić je novi gradonačelnik.

gracanica_sl_pobeda_2jpg.jpg
Foto: Kosovo Online

Živić je, kako su istakli u Srpskoj listi, ostvario ubedljivu pobedu sa osvojenih 7.115 glasova.

gracanica_sl_pobeda_4.jpg
Foto: Kosovo Online

Nakon toga, usledilo je slavlje kod Opštine Gračanica.

Priređen je vatromet, a kolona vozila sa srpskim zastavama provozala se ulicama Gračanice.

gracanica_sl_pobeda_3.jpg
Foto: Kosovo Online

Inače, predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je večeras da je Srpska lista pobedila na lokalnim izborima na Kosovu i uputio im čestitke, što možete pročitati klikom OVDE.

U Kosovskoj Mitrovici građani večeras proslavljaju pobedu Srpske liste.

kosovo 2.jpg
Foto: Kurir

Kolona automobila iz kojih se vijore zastave Srpske liste i države Srbije, kreće se ulicama severnog dela Kosovske Mitrovice i oko spomenika knezu Lazaru.

kosovo 3.jpg
Foto: Kurir

U znak pobede, građani trube, dok građani sa trotoara pozdravljaju mašući srpskim trobojkama.

izbori na KiM proslava pobede Srpske liste
izbori na KiM proslava pobede Srpske liste Foto: Kurir

Na početku šetališta, u blizini spomenika Knezu Lazaru prisutni su pripadnici tzv. kosovske policije.

