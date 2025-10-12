Slušaj vest

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom pobede Srpske liste u 9 od 10 opština sa srpskom većinom na lokalnim izborima na KiM, čestitajući i poručivši da je ovo ubedljiva pobeda Srbije, naše vere, truda i odgovornosti.

- Hvala svakom našem čoveku koji je verovao, koji je stajao uz svoju Srbiju. Ovo je ubedljiva pobeda Srbije, naše vere, truda i odgovornosti. Čestitam Srpskoj listi, svim kandidatima i saborcima na terenu. Nastavljamo još snažnije – za naš narod, za mir i za Srbiju! - poručio je Vučević.

Kurir.rs

