Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se uživo putem telefona u štab Srpske liste, kako bi im čestitao na rezultatima nakon lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji.

- Ponosan na vas, na vašu borbu, na naš narod na KiM i ne mogu da ukinu srpsko ime i prezime nikada. Sestre i braćo, čestitam vam - poručio je Vučić, nakon čega je odjeknulo "Aco, Srbine".

- Mi ćemo nastaviti da se borimo. Neka živi srpski narod i Srbija i sve najbolje - dodao je predsednik.

Kako je izgledala atmosfera u štabu tokom poziva predsednika Srbije

Vučić se uključio u štab Srpske liste da im čestita

Predsednik Vučić ranije tokom večeri uključio se u program emisije "Hit tvit" povodom rezultata lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji.

Vučić se uključio u emisiju iz Kancelarije za KiM, te saopštio da je na lokalne izbore ukupno izašlo 57.786 Srba, dodavši da je u 9 od 10 srpskih opština u prvom krugu ubedljivu većinu osvojila Srpska lista, kao i da je ponosan na taj rezultat.

- Važni su bili ovi lokalni izbori. Kao država smo pozvali naše građane i izašlo je ukupno 57.786 Srba što je više nego na parlamentarne izbore u februaru, kada je glasalo 54.109 Srba, nekih 3.677 Srba više. Želim da čestitam građanima srpske nacionalnosti na KiM jer u 9 od 10 srpskih opština u prvom krugu ubedljivu većinu osvojila je Srpska lista. Ponosan sam na taj rezultat zahvalan građanima srpske nacionalnosti na tako velikoj i ubedljivoj podršci kao i prošli put.

