Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je večeras da je ta stranka odnela ubedljivu pobedu na lokalnim izborima, mnogo veću nego na parlamentarnim, u devet od 10 opština sa srpskom većinom. Elek je istakao da u svih 10 opština Srpska lista ima dvotrećinsku većinu – četiri severno od Ibra i šest južno od Ibra.

„Četiri opštine na severu su vraćane onima kojima pripadaju, našim građanima, koji su danas rekli hemijskom olovkom i svojim glasov da je Srpska lista odnela ubedljivu pobedu“, rekao je Elek.

Dodao je da ovo danas nije pobeda samo Srpske liste, već srpskog naroda, sloge i jedinstva, svega što je srpsko na Kosovu.

Zahvalio je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je, podseća, dao veliku podršku srpskom narodu i Srpskoj listi, kao i Vladi Srbije i Kancelariji za KiM.

„A, najveću zahvalnost dugujemo građanima, najhrabrijim Srbima na svetu koji su smogli snage i u ovom broju izašli i doneli nam ubedljivu pobedu“, rekao je Elek.