Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da podrška Srpskoj listi na lokalnim izborima na KiM znači jedinstvo, snagu i moć srpskog naroda na tom prostoru, kojih nije bilo ranije.

Brnabić je zahvalila svim Srbima koji su danas glasali, ali posebno Srbima sa KiM, raseljenima, koji su otišli da glasaju.

„Hvala im na borbenosti, hrabrosti i neustrašivosti. Verujem da su veliku podršku pružili Srpskoj listi“, rekla je Brnabić na TV Pink.

On je istakla da Srpska lista jedina znači jedinsvto Srba na KiM.

„A, to znači snagu i moć, koju naš narod nije imao pre Srpske liste. Bili su rascepkani, podeljeni u međusobnim sukobima, što su svi oni koji su želeli najgore našem narodu na Kosovu i Metohiji - koristili protiv njih“, rekla je Brnabić.

Ne propustitePolitika"4 OPŠTINE NA SEVERU VRAĆENE ONIMA KOJIMA PRIPADAJU" Elek: Pobeda srpskog naroda, sloge i jedinstva, svega što je srpsko
Screenshot 2025-10-12 233848.png
Politika"PONOSAN NA VAS, NA VAŠU BORBU, NA NAŠ NAROD NA KIM" Vučić se uključio uživo u štab Srpske liste nakon pobede: Ne mogu da ukinu srpsko ime i prezime nikada!
Screenshot 2025-10-12 233301.png
Politika"UBEDLJIVA POBEDA SRBIJE, NAŠE VERE, TRUDA I ODGOVORNOSTI" Vučević o izborima na KiM: Hvala svakom našem čoveku koji je verovao, nastavljamo još snažnije
Vučević.jpg
PolitikaSRPSKA LISTA PROGLASILA POBEDU NA IZBORIMA: Novak Živić novi gradonačelnik Gračanice, građani u Mitrovici slave, iz automobila se vijore trobojke (FOTO)
gracanica_sl_pobeda.jpg