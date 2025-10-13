Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da podrška Srpskoj listi na lokalnim izborima na KiM znači jedinstvo, snagu i moć srpskog naroda na tom prostoru, kojih nije bilo ranije.

Brnabić je zahvalila svim Srbima koji su danas glasali, ali posebno Srbima sa KiM, raseljenima, koji su otišli da glasaju.

„Hvala im na borbenosti, hrabrosti i neustrašivosti. Verujem da su veliku podršku pružili Srpskoj listi“, rekla je Brnabić na TV Pink.

On je istakla da Srpska lista jedina znači jedinsvto Srba na KiM.