Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin demantovao je danas da je došlo do obrušavanja u tunelu na Mostu slobode.
"Nema nikakvog obrušavanja, vatrogasci i inspekcija utvrdili"
"Nema nikakvog obrušavanja u tunelu na Mostu slobode i to je utvrđeno od strane vatrogasaca i inspekcije. Saobraćaj je pušten", naveo je Žarko Mićin na profilu na društvenoj mreži Iks.
On je pozvao građane da ne šire paniku, a nadležne organe da utvrde odgovornost lica koje je iznelo ove neistine i uznemirilo Novosađane.
Vatrogasci su sinoć oko 21.30 zatvorili Tunel na Mišeluku i Most slobode i saobraćaj je bio obustavljen u oba smera.
Prema nezvaničnim informacijama koje su preneli pojedini mediji, neko od građana je prijavio oštećenje na tunelu.
