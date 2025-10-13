Slušaj vest

"Nema nikakvog obrušavanja u tunelu na Mostu slobode i to je utvrđeno od strane vatrogasaca i inspekcije. Saobraćaj je pušten", naveo je Žarko Mićin na profilu na društvenoj mreži Iks.

On je pozvao građane da ne šire paniku, a nadležne organe da utvrde odgovornost lica koje je iznelo ove neistine i uznemirilo Novosađane.

Vatrogasci su sinoć oko 21.30 zatvorili Tunel na Mišeluku i Most slobode i saobraćaj je bio obustavljen u oba smera.

Prema nezvaničnim informacijama koje su preneli pojedini mediji, neko od građana je prijavio oštećenje na tunelu.

Ne propustitePolitika"RADIMO VIŠE, BOLJE I SNAŽNIJE NEGO IKADA" Vučić sumirao svoju radnu nedelju: Samo ako budemo jedinstveni, odgovorni i ozbiljni, prebrodićemo sve prepreke VIDEO
2.jpg
PolitikaTIHA VEĆINA SRBIJE ZA NORMALIZACIJU ŽIVOTA! Radun o brojkama sa skupova: Protesti od 15. marta gube putanju
sequence-01.00-57-14-08.still002.jpg
Politika"MI SMO ZEMLJA S NAJVEĆIM RODITELJSKIM DODATKOM U EVROPI" Vučić u GAK Višegradska o srži problema: Što nam ljudi bolje žive, manje hoće decu!
Screenshot 2025-10-12 134224.jpg
PolitikaBORIĆEMO SE ZAJEDNO, ZA SVAKU KUĆU, SVAKU PORODICU I DETE: Ministarka Stamenkovski primila Oktobarsku plaketu opštine Gadžin Han
Milica Đurđević Stamenkovski.JPG