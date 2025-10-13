Slušaj vest

On je istakao da ta pobeda znači da srpski narod ima budućnost, jer je ta stranka garant opstanka Srba na Kosovu.

- Ovo je veličanstvena pobeda koja znači da srpski narod ima budućnost sa Srpskom listom, koja je garant opstanka. Srpska lista će se zajedno sa državom Srbijom, predsednikom Aleksandrom Vučićem, Vladom Srbije, Kancelarijom za KiM nastaviti da se snažno bori za naš narod - rekao je Petković.

Značaj pobede Srpske liste je, kaže, utoliko veći jer znači povratak Srba u njihove opštine na severu Kosova.

- Ponovo uspostavljaju kontrolu nad četiri opštine na severu Kosova. Konačno smo videli leđa Kurtiejvim gaulajterima, koji su poraženi gotovo do nogu - podvukao je Petković i dodao da je, primera radi, Ljuljzim Hetemi u Leposaviću dobio svega 34 glasa, praktično na nivou statističke greške.