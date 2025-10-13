Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas sa predsednikom Upravnog odbora "Gaspromnjefta" Aleksandrom Djukovom.
Evo šta je ranije rekao o razgovoru
VUČIĆ SE DANAS SASTAJE SA DJUKOVOM: Predsednik i funkcioner "Gaspromnjefta" o sankcijama NIS-u
Slušaj vest
Glavna tema sastanka je pronalaženje rešenja za Naftnu industriju Srbije koja se zbog većinskog ruskog vlasništva našla na udaru američkih sankcija.
Predsednik Aleksandar Vučić rekao je ranije da će na sastanku sa predsednikom Upravnog odbora "Gaspromnjefta" Aleksandrom Djukovom izneti ideje povoljne za rusku stranu.
Naveo je da je Rusija ponudila Srbiji ugovor za snabdevanje gasom do Nove godine, ocenjujući da je to razočaravajuća vest, jer je Srbija, kako kaže, očekivala sklapanje dugoročnog ugovora još u maju ove godine.
Predsednik Vučić je apelovao na građane da ne paniče zbog uvođenja američkih sankcija NIS-u i istakao da nema razloga za to, pošto će država tražiti i pronaći rešenje, jer se ponaša ozbiljno i odgovorno.
62 · Reaguj
6