Glavna tema sastanka je pronalaženje rešenja za Naftnu industriju Srbije koja se zbog većinskog ruskog vlasništva našla na udaru američkih sankcija.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je ranije da će na sastanku sa predsednikom Upravnog odbora "Gaspromnjefta" Aleksandrom Djukovom izneti ideje povoljne za rusku stranu.

Naveo je da je Rusija ponudila Srbiji ugovor za snabdevanje gasom do Nove godine, ocenjujući da je to razočaravajuća vest, jer je Srbija, kako kaže, očekivala sklapanje dugoročnog ugovora još u maju ove godine.