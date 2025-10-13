Politika
"NOĆNA MORA JE GOTOVA" Predsednik Vučić se oglasio nakon oslobađanja Alona Ohela: Dobro došao kući, dragi prijatelju - tvoja snaga nas sve inspiriše!
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom oslobađanja Alona Ohela.
- Alon Ohel, borio si se kroz 738 dana tame i pobedio. Dobro došao kući, dragi prijatelju - tvoja snaga nas sve inspiriše. Idit i Kobi, zagrlite svog sina. Noćna mora je gotova. Srbija je zahvalna predsedniku Donaldu Trampu, Džaredu Kušneru, Stivu Vitkofu, Benjaminu Netanjahuu - liderima koji donose slobodu kada je najvažnije. Stabilnost je jedini put napred - poručio je predsednik na društvenoj mreži X uz fotografiju Alona Ohela.
POSEBAN APEL PREDSEDNIKA VUČIĆA ZA SPAS ALONA OHELA: Molio sam i naše arapske prijatelje da se angažuju da se spase jedan život Foto: Printscreen/RTS, Kurir
Vidi galeriju
32 · Reaguj
1