Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom oslobađanja Alona Ohela.

- Alon Ohel, borio si se kroz 738 dana tame i pobedio. Dobro došao kući, dragi prijatelju - tvoja snaga nas sve inspiriše. Idit i Kobi, zagrlite svog sina. Noćna mora je gotova. Srbija je zahvalna predsedniku Donaldu Trampu, Džaredu Kušneru, Stivu Vitkofu, Benjaminu Netanjahuu - liderima koji donose slobodu kada je najvažnije. Stabilnost je jedini put napred - poručio je predsednik na društvenoj mreži X uz fotografiju Alona Ohela.

