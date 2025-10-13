NE SMIRUJE SE RAT U BLOKADERSKIM REDOVIMA! Biljana Đorđević udarila na studente blokadere: Oni uslovljavaju i ucenjuju opoziciju!
Rat u blokaderskim redovima se nastavlja! Biljana Đorđević iz Zeleno-levog fronta optužila je studente blokadere da uslovljavaju i ucenjuju opoziciju.
- Mi smo tamo išli po zaječarskim i kosjerićkim selima, kucali ljudima na vrata, pomažući nekakve liste koje smo podržali gde nismo imali nikakve interese i posmatrali smo izbore, ljudi jedva čekaju da to rade i sada. Tako da nije reč o nekakvom ličnom interesu i nije reč o nesvesti da se učestvuje u nekom zajedničkom poduhvatu, reč je samo o tome da su neki ljudi tamo seli i dogovorili se i razgovarali, a da ovde toga razgovora nema. Dakle, samo to. Mislim da je vrlo ljudski to tražiti, da je to osnovna ideja poštovanja drugih da ih pozoveš i sa njima se nešto dogovoriš, a ne da postavljaš uslove i ucenjuješ. U tom smislu, to je neka poruka i mi samo o tome govorimo - rekla je ona gostujući u "Utisku nedelje" na Novoj S.
Podsetimo, Biljana Đorđević je nedavno gostujući na Insajder televiziji zatržila da se studenti blokaderi hitno izjasne o opozicionim akterima, mada su oni već odavno poručili da nema saradnje sa tradicionalnom opozicijom.
- Kada mi iz Zeleno-levog fronta pozivamo na koordinaciju, mi jasno pokazujemo da vidimo studentski pokret kao saborce i saborkinje, uostalom u svakom smislu smo podržavali i učestvovali u svim protestima i to uz puno poštovanje uslova organizatora. Sada je vreme da studentski pokret definiše svoj odnos prema opozicionim akterima. Bez koordinacije unutar antirežimskog fronta, svi mi zajedno nismo u dobroj poziciji da uradimo sve ono što je potrebno za mirnu smenu vlasti - navela je Đorđević.