- Mi smo tamo išli po zaječarskim i kosjerićkim selima, kucali ljudima na vrata, pomažući nekakve liste koje smo podržali gde nismo imali nikakve interese i posmatrali smo izbore, ljudi jedva čekaju da to rade i sada. Tako da nije reč o nekakvom ličnom interesu i nije reč o nesvesti da se učestvuje u nekom zajedničkom poduhvatu, reč je samo o tome da su neki ljudi tamo seli i dogovorili se i razgovarali, a da ovde toga razgovora nema. Dakle, samo to. Mislim da je vrlo ljudski to tražiti, da je to osnovna ideja poštovanja drugih da ih pozoveš i sa njima se nešto dogovoriš, a ne da postavljaš uslove i ucenjuješ. U tom smislu, to je neka poruka i mi samo o tome govorimo - rekla je ona gostujući u "Utisku nedelje" na Novoj S.