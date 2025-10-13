Na poziv novog direktora, policijski inspektori ušli su danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u prostorije United grupe.
Politika
SAZNAJEMO: Policija na poziv novog direktora ušla u United grupu! Po nalogu VJT u Beogradu češljaju se Šolakovi papiri
Slušaj vest
Kako saznajemo, prikupljaju dokumentaciju o poslovima ove bivše firme Dragana Šolaka.
Prema nezvaničnim saznanjima naše redakcije, novi direktor United grupe podneo je krivičnu prijavu protiv starog rukovodsva zbog sumnje na korupciju.
Policija po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu trenutno na licu mesta izuzima dokaze, kako bi se ispitale eventualne zloupotrebe.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši