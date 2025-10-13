Slušaj vest

Kako saznajemo, prikupljaju dokumentaciju o poslovima ove bivše firme Dragana Šolaka.

Prema nezvaničnim saznanjima naše redakcije, novi direktor United grupe podneo je krivičnu prijavu protiv starog rukovodsva zbog sumnje na korupciju.

Policija po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu trenutno na licu mesta izuzima dokaze, kako bi se ispitale eventualne zloupotrebe.

